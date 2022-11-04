Apple TV+ выпустил тизер фильма «Аферисты» с Джулианной Мур и другими звездами

Стриминговый сервис Apple TV+ представил дебютный тизер авантюрного триллера от студии A24 «Аферисты» (Sharper), главную роль в котором сыграла обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур («Все еще Элис»). Представленный ролик несет в себе исключительно ознакомительный характер, поэтому никаких сюжетных деталей в нем не затрагивают, зато представляют именитый актерский состав. Вместе с Мур в ленте сыграли Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат»), Джон Литгоу («Старик»), Джастис Смит («Покемон. Детектив Пикачу») и Бриана Миддлтон («Нежный бар»).

Согласно официальному синопсису, действие развернется секретных местах Нью-Йорка: от помпезных пентхаусов на Пятой авеню до темных уголков Куинса. Главная героиня — опытная мошенница (Мур), по-крупному обкрадывающая заслуживающих наказания манхэттенских богачей. В какой-то момент судьба сводит ее с расчетливым жуликом Максом (Стэн), специализирующимся на хитрых криминальных схемах. Очень скоро истинные мотивы персонажей начнут вызывать подозрение, потому что все не так, как кажется на первый взгляд.

Оригинальный сценарий написали авторы сериала «Товарищ детектив» Алекс Танака и Брайан Гейтвуд. Сценарий получил множество лестных отзывов от профессионалов и два года назад даже был включен в знаменитый голливудский «Черный список», куда попадет самый многообещающий материал. Снял фильм режиссер Бенджамин Карон («Андор», «Корона», «Шерлок»).

«Аферистов» выпустят в ограниченный прокат 10 февраля следующего года, а релиз в онлайн-кинотеатре Apple состоится спустя неделю, 17 февраля 2023 года.