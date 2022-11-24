Создатели сериала «1899» планируют выпустить три сезона

Шоураннеры популярного фантастического сериала «1899» Янтье Фризе и Баран бо Одара планируют выпустить как минимум еще два сезона своего шоу.

Сериал повествует о группе европейских мигрантов, отправившихся на пароходе из Лондона в Нью-Йорк в 1899 году. На своем пути они сталкиваются с другим загадочным судном, после чего жизнь на борту внезапно превращается в настоящий ад.

Сюжет сериала изобилует неожиданными поворотами и гнетущими тайнами. Хотя в целом загадки в итоге получают объяснения, зрители все равно не получили всех ответов на волнующие их вопросы к финалу первого сезона. Однако в интервью IndieWire создатели «1899», ранее работавшие над знаменитым фантастическим сериалом «Тьма», заявили, что именно в этом и заключался их план:

«В первом сезоне мы задаем большую тему, большой конфликт. Давайте посмотрим, дадут ли нам сделать второй сезон. В нем мы начнем играть с этим конфликтом и в идеале разрешим его в третьем сезоне. Опять же, эта история, как и в случае «Тьмы», может быть полностью раскрыта только в трех сезонах».

Авторы добавили, что хотели бы сохранить некоторую интригу вплоть до финала шоу:

«Мы постоянно играем с ожиданиями зрителей. Они привыкают к темпу повествования и думают, что поняли весь сериала. Мы разрушаем это чувство, а затем рассказываем им, как все устроено на самом деле. Такого эффекта мы хотим добиться к концовке третьего сезона, но, надеюсь, отчасти это сработало и в первом».

Хотя может показаться, что Фриде и бо Одар уже полностью распланировали сериал, на самом деле дуэт также оставил себе пространство для маневров:

«Мы знаем конечную точку, главный сюжетный поворот. Всегда нужно иметь перед глазами четкие цели, к которым вы хотите прийти, знать, куда вы движетесь. Но в то же время необходимо проявлять гибкость, подстраиваться под то, что происходит вокруг вас».

Netflix пока не подтвердил продление «1899» на новые сезоны.