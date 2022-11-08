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Киноафиша Новости Сильвестр Сталлоне сожалеет, что у него нет влияния развитие франшизы «Рокки»

Сильвестр Сталлоне сожалеет, что у него нет влияния развитие франшизы «Рокки»

8 ноября 2022 16:20
Сильвестр Сталлоне сожалеет, что у него нет влияния развитие франшизы «Рокки»

Актер выразил свое честное мнение о «Криде 3», где его персонаж отсутствует.

В преддверии премьеры сериала «Король Талсы» Сильвестр Сталлоне пообщался с изданием The Hollywood Reporter. В ходе разговора он в очередной раз высказал свои сожаления по поводу франшизы «Рокки». Актер уже несколько лет открыто выражает недовольства из-за того, что он не имеет должного влияния на придуманного им персонажа и все, что с ним связано.

Винит артист в первую очередь продюсера Ирвина Уинклера и членов его семьи, отказавшихся делиться правами на киносерию. Летом этого года Сталлоне оставил гневный пост в своем микроблоге, в котором раскритиковал идею создания спин-оффа про Ивана Драго. При этом Дольф Лундгрен даже не подозревал, что проект разрабатывают без его коллеги. Как отметил Сталлоне, со своим давним приятелем он уже помирился:

«Да, мы все уладили с Дольфом. На самом деле я созванивался сегодня с ним, потому что у него была проблема с лодыжкой. Понимаете, это был классический случай. Они всегда кружили вокруг «Рокки», делая всяческие попытки что-нибудь из него вытянуть, не привлекая при этом меня. Я не числюсь даже исполнительным продюсером «Кридов». Там заправляют Райана Куглер, Майкл Б. Джордан, дети Ирвина Уинклера и Роберта Чартоффа. Меня единственного оставили за бортом».

Также Сталлоне выразил свое мнение о триквеле «Крида», где Рокки Бальбоа впервые в истории киносериала отсутствует:

«Все довольно прискорбно, потому что я знаю, каким мог бы получиться этот фильм. Они выбрали направление, полностью отличающееся от того, которое наметил я. Там правит другая философия — философия Ирвина Уинклера и Майкла Б. Джордана. Как бы то ни было, желаю им удачи, но я в этом плане гораздо более сентиментален. Я не против, когда моим героям сильно достается, но я не хочу, чтобы они опускались в мрачность. Думаю, у людей сейчас итак хватает тьмы».

«Крид 3» стартует в кинотеатрах 3 марта 2023 года. Первый эпизод «Короля Талсы» выйдет на сервисе Paramount+ 13 ноября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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