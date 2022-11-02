«Смесь экшена и романтики»: как снимали второй сезон «Секретов семейной жизни» KION

В конце октября онлайн-кинотеатр KION представил второй сезон «Секретов семейной жизни» — драмеди со смелым черным юмором о паре на грани развода, которая пытается реанимировать свои отношения необычным способом — они избавляются от хамоватых блогеров и называют себя «санитайзерами». К своим ролям вернулись Алена Михайлова и Петр Скворцов, чей дуэт искрится обаянием и энергией, а новых персонажей, которые добавили истории необычные повороты, исполнили Риналь Мухаметов и Регина Тодоренко — это ее первая большая роль. Рассказываем, как снимали продолжение одного из самых любопытных сериалов о семейной жизни молодой пары.

Сериал «Секреты семейной жизни» вышел в 2021 году и стал одним из первых оригинальных проектов KION. В «Секретах семейной жизни» речь идет о молодой паре, сотрудниках модного рекламного агентства, которые в круговороте бесконечных дедлайнов и зум-коллов потеряли свою любовь друг к другу и пытаются ее вернуть. И тут начинается самое интересное: Никита и Полина, хоть и ходят к психоаналитику и не гнушаются общепринятых методов восстановления отношений, находят отдушину в другом — они расправляются с надоевшими им интернет-селебрити. Так драмеди превращается в черную комедию, а во втором сезоне — и в авантюрную экшен-комедию.

Режиссером нового сезона стал Михаил Поляков, который признается, что выдерживать планку, которую задал первый сезон, было непросто.

«Поменялись конфликты, поменялось настроение, сезон в чем-то стал более серьезным. Мы постарались как минимум эту планку не уронить, а по части экшена даже ее подняли», — говорит режиссер. «Во втором сезоне приключений намного больше, эту смесь и экшена, и романтики, которую полюбили зрители, мы протянули во второй сезон. Герои становятся взрослее, взрослеют их проблемы, желания».

Одним из главных событий сезона, которое еще более закручивает конфликт между парой Полины и Никиты и следователем, которого играет Федор Лавров, стало появление новой героини в лице капризной блогерши Киры Крауч. Ее сыграла Регина Тодоренко, для которой роль Киры стала одной из дебютных объемных актерских работ. «Нам нужна была Регина, — говорит Михаил Поляков. Она сама по себе потрясающий человек. Регина приходила на площадку, и сначала залетала тысяча ее идей, а потом уже она сама. Она очень творческая, обаятельная, смешная, любит свою работу. Она вписалась в историю очень хорошо».

«Для того, чтобы сблизиться с моей героиней Кирой Крауч, я выписала на листочке всех известных блогеров и начала за ними пристально следить», — рассказывает Регина. — «У меня была целая табличка положительных и отрицательных качеств каждой блогерши, которую я изучала. Мне понравилось, что Михаил Поляков всегда поддерживал мои безумные идеи. И однажды я придумала, что во время постельной сцены я непременно должна быть в виде Медузы горгоны. Но, увидев меня, режиссер сказал срочно все убрать и смыть… А ведь визажисты колдовали надо мной целых 4 часа!»

Регина Тодоренко органично смотрится в кадре вместе с уже опытными партнерами. «Да, Регина очень щепетильно отнеслась к роли, и у нее было много предложений по тексту», — делится Поляков. «Я как режиссер был очень рад тому, что она проявляла инициативу в работе над ролью. У меня не было проблем с постановкой актерских задач, потому что у Регины врожденное потрясающее чувство сцены и кадра. Она сыпала вариантами, и уже нам было сложно выбрать, какой из них лучше».

Еще одного нового и важного для развития истории Никиты и Полины персонажа сыграл популярный актер Риналь Мухаметов, который, кстати, не так часто появляется в кино в комедийных ролях, хотя до учебы у Серебренникова он учился в эстрадно-цирковом училище. Риналь играет хорошего парня, который связался с очень опасной девушкой — собственно, Полиной, погрязшей в проблемах ради спасения семейной жизни.

«Такой персонаж живет в каждом мужчине — мы понимаем, что будет опасно, но опасность привлекает, к тому же — «я же хороший, я же должен помочь». Драма персонажа Риналя связана с тем, что он не понимает, с кем он связался», — говорит режиссер. «Риналь — очень смешной актер! Я был на спектакле, где он играл комедию. Кроме того, он суперпрофессиональный актер, с ним очень легко работать».

«Секреты семейной жизни» — один из тех сериалов, которые фонтанируют свежей современной энергией. Его сценаристы предложили зрителям правдивый конфликт в отношениях двух героев, в которых многие узнали себя, и неочевидное его решение, которое балансирует на грани реального и фантастического. То, как актеры разыграли эту историю, заслуживает отдельной похвалы. «Вообще, должен сказать, что у нас на площадке была дружеская обстановка. Мы понимали, над чем мы работали все вместе, не было режиссерского диктата, — продолжает Михаил Поляков. — «У нас были читки, перед запуском все актеры высказывали свое мнение о героях и о сценарии, было много импровизации на съемках».