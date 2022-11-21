Вышел трейлер шведского детективного сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи»

Шведский стриминговый сервис Topic представил трейлер детективного сериала «Свен Гьерсон Агаты Кристи». Главные роли в шоу исполнили Йохан Рхеборг («Нелли рапп: Как поймать монстра»), Ханна Альстрем («Kingsman: Золотое кольцо»), Мария Лундквист («Незабываемые моменты») и Бьорн Андресен («Смерть в Венеции»).

Сериал восходит к серии романов знаменитой писательницы Агаты Кристи, однако шоу он во многом самобытным произведением. В центре истории — легендарный детектив Свен Гьерсон (Рхеборг), давно ушедший из публичного пространства и закрывшийся от внешнего мира. В то же время второй главный герой, телевизионный продюсер Клара Сандберг (Альстрем), желая поднять рейтинги своего канала, решает запустить криминальное реалити-шоу, ведущим которого, по ее задумке, должен стать Гьергсон. Однажды детектив получает известие о смерти своей матери и отправляется на корабле к Аландским островам. Сандберг удается выследить Гьергсона и проникнуть на тот же лайнер. Однако после отплытия оба героя внезапно узнают, что на борту произошло убийство. Теперь они вынуждены объединить усилия для расследования загадочного преступления.

Автором сериала является Патриком Гюллбстрем, для которого этот проект станет дебютным. Режиссерами выступили Лиза Фарзана («Агент Гамильтон») и Лиза Джеймс-Ларссон («Судьба: Сага клуба Винкс»).

Премьера первых трех серий шоу «Свен Гьерсон Агаты Кристи» состоится на Topic 1 декабря, остальные эпизоды будут выходить еженедельно.