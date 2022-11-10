Видео: звезды «Достать ножи: Стеклянная луковица» смотрят и комментируют трейлер фильма

Вслед за релизом полноценного трейлера детектива Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица» стриминговый сервис Netflix опубликовал забавное видео, в котором актерский состав комментирует свежий ролик. В представленном видео обошлось без участия Дэниэла Крэйга, но зато есть Кейт Хадсон, Кэтрин Хан, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн и Лесли Одом — младший.

Все начинается с восторженных слов Хадсон о шляпе своей героини, после чего актриса адресует похвалу в адрес коллеги Жанель Моне. Потом Клайн комментирует первую встречу с Эдвардом Нортоном. В самом начале трейлера показывают то, как герои собираются на остров техномиллиардера Майлза Брона, которого сыграл Эдвард Нортон, и персонаж Клайн обнимает его. «Это была моя первая сцена с Эдвардом. Я безумно нервничала тогда. Еще Райан так неестественно долго настаивал на том, чтобы мы обнялись с ним», — говорит актриса.

Когда герой Нортона в трейлере объясняет суть предстоящего вечера, актеры синхронно улыбаются, подмечая, какой он талантливый и забавный. Когда показывают момент с Бенуа Бланом, залезшим в бассейн в своем элегантном наряде и с коктейлем, Кэтрин Хан иронично подмечает, что и ей нужно будет как-нибудь провернуть подобный трюк.

В трейлер вошла локальная шутка Дэниэла Крэйга — в моменте, когда детектив Блант пробует на вкус нечто острое, из-за жара во рту он резко вскрикивает: «Холли Берри!». Джессика Хенвик уточнила, что звезда бондианы часто шутит по этому поводу, потому что снимался с Берри в драме «Лос-Анджелес в огне».

В комичном моменте, когда Дэйв Батиста играет грудными мышцами, Хан в шутку сравнивает его с Дуэйном Джонсоном: «У Скалы есть приподнятая бровь, а у Дэйва…». После рекламное видео подходит к концу и все дружно его хвалят, обещая в фильме много интересных поворотов сюжета.

Сиквел «Достать ножи» будет доступен на Netflix с 23 декабря.