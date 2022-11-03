Начались съемки фантастического фильма «Сто лет тому вперед» с Константином Хабенским

Кинокомпании «Централ Партнершип», Art Pictures Studio и «Водород» сообщили о начале съемок фильма «Сто лет тому вперед», а также опубликовали несколько кадров с площадки.

Картина станет экранизацией одноименной фантастической повести писателя Кира Булычева из цикла «Приключения Алисы». Именно на этом произведении был основан знаменитый советский многосерийный телефильм «Гостья из будущего» режиссера Павла Арсенова.

Главные роли в фильме исполняют Константин Хабенский («За час до рассвета») и Виктория Исакова («Один вдох»). Режиссером фильма выступает Александр Андрющенко, автор картины «Напарник» с Сергеем Гармашем.

Главная героиня оригинального произведения — хорошо знакомая каждому отечественному зрителю девочка Алиса Селезнева, живущая в конце XXI века. Однажды она знакомится с мальчиком Колей, случайно попавшем в ее эпоху из конца XX века, который пытается спасти ее от двух прибывших на Землю коварных космических пиратов. При этом создатели нового фильма обещают, что его сюжет будет несколько отличаться от повести Булычtва, а действие будет перенесено в современные реалии.

Хабенский и Исакова сыграют родителей Алисы, профессора зоологии Игоря Селезнева и архитектора Киру Селезневу.

Премьера «Сто лет тому вперtд» состоится 28 декабря 2023 года.