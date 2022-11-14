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Киноафиша Новости Дэйв Батиста хотел бы сняться в экранизации видеоигры Gears of War

Дэйв Батиста хотел бы сняться в экранизации видеоигры Gears of War

14 ноября 2022 16:12
Дэйв Батиста хотел бы сняться в экранизации видеоигры Gears of War

Актер выложил проморолик с собой в образе Маркуса Феникса.

На прошлой неделе стало известно, что видеосервис Netflix разрабатывает адаптацию видеоигры Gears of War. На данный момент в планах стримера масштабный полнометражный фильм и анимационный сериал. Вскоре после анонса свою кандидатуру на главную роль в военном боевике оперативно выдвинул Дэйв Батиста.

Актер выложил в соцсетях короткий проморолик, где он запечатлен в образе сержанта Маркуса Феникса — отважного командира подразделения «Дельта». Поклонники первоисточника с огромным воодушевлением восприняли рвение исполнителя, и все это неспроста, ведь Батиста является буквальной копией протагониста из консольного шутера.

Долгое время адаптация Gears of War находились в планах Universal Pictures. В прошлом году Батиста даже рассказал по этому поводу занимательную историю. В какой-то момент звезду «Стражей Галактики» звали сыграть в одном из «Форсажей», но он вежливо отказался и вместе гоночной серии начал активно предлагать студийным боссам взять его в киноверсию Gears of War.

У грядущего фильма пока нет даже сценариста, но у Батисты отличные отношения с Netflix. Актер снялся в хитовой «Армии мертвецов» Зака Снайдера и в грядущем сиквеле детектива «Достать ножи». Возможно, представители стриминга будут более сговорчивыми. Геймдизайнер оригинальной игры Клифф Блезински уже в сети поддержал кандидатуру артиста.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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