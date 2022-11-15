Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эмили" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пара авантюристов задумывает похитить ценную картину в трейлере комедии «Венеция на рассвете»

Пара авантюристов задумывает похитить ценную картину в трейлере комедии «Венеция на рассвете»

15 ноября 2022 14:35
Пара авантюристов задумывает похитить ценную картину в трейлере комедии «Венеция на рассвете»

Одну из ведущих ролей сыграл актер из «Дома Дракона».

В сети появился трейлер независимой британской авантюрной комедии «Венеция на рассвете» (Venice at Dawn), ведущие роли в которой сыграли звезда «Дома Дракона» Фабьен Франкель и Грета Белламасина («Змей в Эссексе»). Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 14 декабря.

В центре повествования окажется сомнительный дуэт грабителей — Диксон (Франкель) и Салли (Белламасина). Салли расстается со своим бойфрендом Стивеном (Том Басден), из-за того, что он отказывается продавать полученную в наследство картину — современный шедевр под названием «Венеция на рассвете». На эти деньги девушка хотела профинансировать крайне сомнительный стартап. Позже она знакомится в баре с Дикинсоном и уговаривает его помочь ей выкрасть дорогостоящее полотно. После этого начинается настоящий фарс, из-за которого у главных героев будет много проблем и неудобных ситуаций.

В остальной актерский состав ленты вошли Таня Берр, Софи Кеннеди Кларк, Селин Джонс, Ванесса Грасс, Ричард Элис, Ник Хельм, Том Митен и Рутксия Беллиния. Снял фильм по собственному сценарию инди-режиссер Джэми Адамс («Горько-сладкая симфония», «Любовь вокруг»).

Фото: Sulk Youth
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Related video