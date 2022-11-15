Пара авантюристов задумывает похитить ценную картину в трейлере комедии «Венеция на рассвете»

В сети появился трейлер независимой британской авантюрной комедии «Венеция на рассвете» (Venice at Dawn), ведущие роли в которой сыграли звезда «Дома Дракона» Фабьен Франкель и Грета Белламасина («Змей в Эссексе»). Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 14 декабря.

В центре повествования окажется сомнительный дуэт грабителей — Диксон (Франкель) и Салли (Белламасина). Салли расстается со своим бойфрендом Стивеном (Том Басден), из-за того, что он отказывается продавать полученную в наследство картину — современный шедевр под названием «Венеция на рассвете». На эти деньги девушка хотела профинансировать крайне сомнительный стартап. Позже она знакомится в баре с Дикинсоном и уговаривает его помочь ей выкрасть дорогостоящее полотно. После этого начинается настоящий фарс, из-за которого у главных героев будет много проблем и неудобных ситуаций.

В остальной актерский состав ленты вошли Таня Берр, Софи Кеннеди Кларк, Селин Джонс, Ванесса Грасс, Ричард Элис, Ник Хельм, Том Митен и Рутксия Беллиния. Снял фильм по собственному сценарию инди-режиссер Джэми Адамс («Горько-сладкая симфония», «Любовь вокруг»).