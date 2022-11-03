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Киноафиша Новости Знакомство с новым актерским составом: вышел свежий проморолик пятого сезона «Короны»

Знакомство с новым актерским составом: вышел свежий проморолик пятого сезона «Короны»

3 ноября 2022 16:16
Знакомство с новым актерским составом: вышел свежий проморолик пятого сезона «Короны»

Создатель сериала отметил, почему этот сезон наиболее важен.

До премьеры нового сезона «Короны» осталось меньше недели. Чтобы подогреть зрительский интерес к новым сериям исторической драмы, стриминговый сервис Netflix опубликовал очередной проморолик. В четырехминутном видео рассказывают о событиях грядущих эпизодов и знакомят с обновленным актерским составом, который возглавляют на этот раз Имелда Стонтон, Элизабет Дебики и Доминик Уэст.

Шоураннер и исполнительный продюсер Питер Морган отметил особую важность предпоследнего сезона, потому что он наиболее приближен к современности. Кроме того, в нем освещают самые яркие и эмоциональные моменты тяжелого этапа в жизни всемирно известной семьи. Одной из главных тем сезона станет имидж семьи, подкосившийся из-за вражды Дианы (Дебики) с принцем Чарльзом (Уэст).

В новых эпизодах действие перенесется в 1990-е годы. По сюжету, пожилой королеве Елизавете II (Стонтон) и ее доверенным лицам придется доказать британскому народу веру в собственную значимость. В обновленный каст вошли Джонни Ли Миллер, Лесли Мэнвилл, Джонатан Прайс, Салим Дау, Оливия Уильямс, Халид Абдалла, Филиппин Леруа-Болье, Сенан Уэст, Тедди Хоули и Уилл Пауэлл.

Свежие десять серий «Короны» выйдут на стриминге 9 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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