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Киноафиша Новости Марго Робби отметила схожесть «Вавилона» и «Волка с Уолл-стрит»

Марго Робби отметила схожесть «Вавилона» и «Волка с Уолл-стрит»

24 ноября 2022 16:19
Марго Робби отметила схожесть «Вавилона» и «Волка с Уолл-стрит»

При этом актриса заявила, что раньше не хотела сниматься в таких безумных фильмах.

Марго Робби рассказала, что сцены сумасшедших вечеринок из будущего исторического фильма «Вавилон» Дэмьена Шазелла, в котором она исполнила главную роль, напомнили ей похожие сцены из «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, в котором актриса также сыграла одного из центральных персонажей.

В новом интервью журналу Empire Робби призналась, что после съемок у Скорсезе больше не хотела участвовать в таких безумных фильмах:

«Я помню, как проходили съемки «Волка с Уолл-стрит». Тогда я думала, что никогда больше не буду сниматься в таких безумных фильмах, как этот. А потом я согласилась на роль в «Вавилоне». В этом фильме просто головокружительное количество сцен разврата. В нем есть одна из самых безумных сцен, которые мне когда-либо приходилось видеть. В ней одному персонажу приходится бороться со змеей. Я не скажу вам, кто выиграет и проиграет этот бой, но поверьте мне, это выглядит по-настоящему безумно».

У «Вавилона» и «Волка с Уолл-стрит» действительно есть несколько схожих черт, даже помимо сцен вечеринок. Например, обе картины повествуют о гедонизме богатого и тщеславного класса Америки. Кроме того, оба проекта объемные по хронометражу: «Волк с Уолл-стрит» длится 3 часа, а «Вавилон» — 3 часа 8 минут.

Картина Скорсезе смогла стать настоящим кассовым хитом, получить высочайшие оценки от критиков и пять номинаций на премию «Оскар». Поэтому фильму Шазелла придется достичь не менее серьезных успехов, чтобы сравниться с «Волком с Уолл-стрит».

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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