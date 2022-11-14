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Киноафиша Новости Девушка ищет себе идеального парня в трейлере комедийного сериала «Ненавижу Рождество»

Девушка ищет себе идеального парня в трейлере комедийного сериала «Ненавижу Рождество»

14 ноября 2022 14:55
Девушка ищет себе идеального парня в трейлере комедийного сериала «Ненавижу Рождество»

Праздничное шоу о девушке, отправившейся на отчаянные поиски достойного парня, выйдет на экраны в начале следующего месяца.

Netflix выпустил трейлер итальянского комедийного сериала «Ненавижу Рождество». Главные роли в праздничном шоу исполнили Пилар Фольяти («Никогда не шутите со звездами»), Фиоренца Пьери («Бланка»), Массимо Риго («Не оставляй меня») и Марция Убальди («Субура: Кровь на улицах Рима»).

Этот проект является ремейком норвежского сериала «Домой на Рождество». В центре сюжета — молодая девушка Джанни (Фольяти). Однажды на семейном ужине она пытается похвастаться своими карьерными достижениями, но ее родственников, кажется, намного больше интересует ее личная жизнь. Из-за постоянных тонких насмешек и издевок по поводу того, что героиня никак не может найти себе партнера, Джанни неосторожно огрызается и заявляет членам семьи, что на самом деле у нее есть мужчина, и она приведет его в гости на Рождество

Конечно же, никакого парня у девушки нет, однако новость так удивляет всех собравшихся, что раскрытие правды неминуемо приведет к семейному скандалу. Джанни обращается за помощью к своим подругам. Вместе они начинают думать над тем, как за оставшиеся до праздника 24 дня найти достойного партнера, которого можно было бы познакомить с родственниками.

Режиссерами сериала выступили Давиде Мардеган и Клементе Де Муро.

Премьера «Я ненавижу Рождество» состоится на Netflix 7 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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