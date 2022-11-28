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Киноафиша Новости Сериал «С нуля»: сюжет и актерский состав

Сериал «С нуля»: сюжет и актерский состав

28 ноября 2022 16:27
Сериал «С нуля»: сюжет и актерский состав

Шоу о жизненных перипетиях двух сестер.

В середине этого месяца в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялся релиз многосерийной детективной драмы «С нуля», действие которой разворачивается сразу в двух временных периодах — в конце нулевых и в современности.

Повествование начинается в 2008 году. В центре сюжета — судьбы двоюродных сестер Лены и Наташи. Студентки грезят роскошной жизнью, и каждая своими методами пытается покорить Москву. По пути они теряют членов семьи, друзей и даже собственное достоинство, а через тринадцать лет им приходится вновь оказаться вместе.

Уже повзрослевшие девушки встречаются при печальных обстоятельствах — на похоронах отца Лены. Деликатность ситуации в том, что умерший мужчина приходится и мужем Наталье. Прилетевшая из зарубежья Елена подозревает, что пожилой папа умер не естественной смертью. Кроме того, она таит обиду на Наташу, которая когда-то ловко увела его из семьи. На кону внушительное наследство, из-за чего подозрения становятся еще более явными.

Ведущие роли в сериале сыграли Надежда Калеганова (Лена) и Маруся Фомина (Наташа). В остальной каст вошли Павел Табаков, Виктория Клинкова, Максим Виторган, Екатерина Волкова, Иван Фоминов, Тереза Диуро, Сергей Чонишвили и Марина Кондратьева. Режиссером выступает Василий Бархатов («Супер Макс»), сценарий написала Анна Борисова («Улица»).

Фото: PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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