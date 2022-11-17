Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией видеоигры Streets of Rage

Анонсированная весной этого года экранизация классической видеоигры Streets of Rage набирает обороты. По информации Variety, права на киноадаптацию суперхита Sega приобрела студия Lionsgate. К разработке сценария уже привлекли Дерека Колстада, автора экшен-франшизы «Джон Уик» и боевика «Никто». По его словам, у него буквально осуществилась детская мечта:

«Как только мне предложили разработать идею для экранизации Streets of Rage, то я мгновенно увлекся. Поиграть вместе с Sega? Мой внутренний 10-летний мальчишка до сих пор ухмыляется от счастья».

В первоисточнике речь идет о бывших полицейских, которые решили бросить вызов огромному преступному синдикату, а их главным орудием в битве с гангстерами стали крепкие кулаки.

Первые три части Streets of Rage вышли на консолях в начале 1990-х, а четвертую выпустили в 2020 году. Она получила много хороших отзывов и стала хитом продаж. Дата выхода экранизации пока не установлена — многое зависит от сценария. Производственный процесс курируют продюсеры из Sega, dj2 Entertainment и Escape Artists. Колстад также заявлен в качестве одного из продюсеров фильма.

Руководство Lionsgate не пугает так называемое «проклятие экранизаций видеоигр». Сейчас кинокомпания готовит к премьере киноверсию «Бордерлендс» от режиссера Элая Рота.