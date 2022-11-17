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Киноафиша Новости Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией видеоигры Streets of Rage

Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией видеоигры Streets of Rage

17 ноября 2022 15:45
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией видеоигры Streets of Rage

В оригинале речь идет о бывших полицейских, бросивших вызов преступному синдикату.

Анонсированная весной этого года экранизация классической видеоигры Streets of Rage набирает обороты. По информации Variety, права на киноадаптацию суперхита Sega приобрела студия Lionsgate. К разработке сценария уже привлекли Дерека Колстада, автора экшен-франшизы «Джон Уик» и боевика «Никто». По его словам, у него буквально осуществилась детская мечта:

«Как только мне предложили разработать идею для экранизации Streets of Rage, то я мгновенно увлекся. Поиграть вместе с Sega? Мой внутренний 10-летний мальчишка до сих пор ухмыляется от счастья».

В первоисточнике речь идет о бывших полицейских, которые решили бросить вызов огромному преступному синдикату, а их главным орудием в битве с гангстерами стали крепкие кулаки.

Первые три части Streets of Rage вышли на консолях в начале 1990-х, а четвертую выпустили в 2020 году. Она получила много хороших отзывов и стала хитом продаж. Дата выхода экранизации пока не установлена — многое зависит от сценария. Производственный процесс курируют продюсеры из Sega, dj2 Entertainment и Escape Artists. Колстад также заявлен в качестве одного из продюсеров фильма.

Руководство Lionsgate не пугает так называемое «проклятие экранизаций видеоигр». Сейчас кинокомпания готовит к премьере киноверсию «Бордерлендс» от режиссера Элая Рота.

Фото: Sega
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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