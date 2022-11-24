Найдите Адама Драйвера и Грету Гервиг: появился постер фильма «Белый шум» в стиле «Где Уолли?»

Вслед за выходом полноценного трейлера многообещающей экранизации романа Дона ДеЛилло «Белый шум» появился постер фильма, имеющий по-настоящему эпические масштабы. Представленная афиша сделана в узнаваемой иллюстрированной стилистике книжной серии «Где Уолли?» — на ней отражены буквально все локации, персонажи и события. Наиболее зоркие зрители найдут здесь и центральных действующих лиц в исполнении Адама Драйвера и Греты Гервиг.

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В центре сюжета «Белого шума» — университетский преподаватель Джек Глэдни (Драйвер), занимающегося изучением Адольфа Гитлера. У протагониста есть молодая жена Бабетта (Гервиг) и много детей от разных браков. Все они живут под одной крышей и заняты своими повседневными делами, но однажды происходит непредвиденное — из-за катастрофы над городом нависает опасное химическое облако, сулящее самые страшные последствия. Город накрывает тревога и паника. После аварии семье Глэдни приходится на время покинуть свой дом.

Снял картину по собственному сценарию режиссер Ноа Баумбак («История о супружестве»). Оригинальный постмодернистский роман ДеЛилло был опубликован в 1985 году и ныне считается классикой американской литературы. Книга долгое время имела статус неподдающейся экранизации, но Баумбак сумел найти подход к материалу.

«Белый шум» выйдет на Netflix 30 декабря.