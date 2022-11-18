Вышел трейлер мультфильма DC «Легион супергероев»

Студия Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер анимационной ленты DC «Легион супергероев» — очередного супергеройского проекта от подразделения Home Entertainment.

По сюжету, морально опустошенная из-за гибели Криптона Супергерл (Мэг Доннелли) безуспешно пытается адаптироваться к нормальной жизни на Земле. В итоге она следует совету своего авторитетного кузена Супермена (Даррен Крисс) и решает сквозь пространство и время отправиться в XXXI век, чтобы поступить в академию Легиона супергероев, т.е. Лигу справедливости будущего. Там она быстро заводит новых друзей и встречает давнего врага — Брейниака 5 (Гарри Шам — младший). Кроме того, ей придется столкнуться с коварной злодейской организацией Темный круг, намеренной выкрасть из академии сверхмощное оружие массового уничтожения.

Голоса Бэтмену и Флэшу подарили Дженсен Эклс и Мэтт Бомер, а в остальной состав озвучки вошли Гидеон Адлон, Дженнифер Хейл, Юрий Ловенталь, Робби Дэймонд, Зино Робинсон, Бен Дискин, Дэйзи Лайтфут, Дэрин Де Пол, Виктория Грэйс, Эли Генри, Эрик Лопез и Синтия Хамиди. За режиссуру отвечает Джефф Уоместер («Зеленый Фонарь: Берегись моей силы», «Общество справедливости: Вторая мировая война»), сценарий написала Джози Кэмпбелл («Лига справедливости», «Юные титаны, вперед!»).

Цифровой релиз «Легиона супергероев» намечен на 7 февраля 2023 года.