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Киноафиша Новости Начинается производство спин-оффа «Джона Уика» во главе с Аной де Армас

Начинается производство спин-оффа «Джона Уика» во главе с Аной де Армас

7 ноября 2022 11:00
Начинается производство спин-оффа «Джона Уика» во главе с Аной де Армас

Главная героиня — смертоносная убийца, которая стремится отомстить за свою семью.

Давно анонсированный спин-офф «Джона Уика» под названием «Балерина» приблизился к стадии съемок. Производство напряженного экшен-триллера с Аной де Армас в главной роли официальной стартует уже на этой неделе. Радостной новостью поделился глава студии Lionsgate Джон Фельтхаймер.

Сюжет проекта пока известен лишь в общих чертах. В центре повествования окажется молодая девушка, превратившаяся в хладнокровную наемницу. Ведущая героиня работает на смертоносный синдикат убийц, показанный в основной линейке фильмов Киану Ривзом. Ее цель — отомстить за смерть своей семьи.

Постановкой «Балерины» займется режиссер «Другого мира» и «Крепкого орешка 4.0» Лен Уайзман. Оригинальный сценарий написал Шэй Хаттен («Джон Уик 3», «Армия мертвецов»). В свое время этот текст попал в знаменитый голливудский «Черный список», после чего материал был адаптирован под вселенную «Джона Уика». За последнюю версию скрипта отвечает создательница «Девушки, подающей надежды» Эмиральд Феннел — ее привлекли, чтобы подать историю с более женской точки зрения. Продюсером выступает Чад Стахелски, один из создателей франшизы.

Об актерском составе «Балерины» пока информации нет, но, учитывая близость съемок, можно не сомневаться, что экранную компанию звезде «Блондинке» и «Не время умирать» уже точно собрали.

Дата премьеры «Балерины» пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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