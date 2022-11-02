Царевич разыскивает богатырей в трейлере мультфильма «Царство против разбойников»

В сети появился первый трейлер российского анимационного фильма «Царство против разбойников».

По сюжету, юный Царевич, не желая платить дань коварным разбойникам, решает нанять двух актеров, чтобы те изобразили богатырей и отпугнули супостатов от его владений. Однако, как и следовало ожидать, разбойники не ведутся на такую уловку, из-за чего вся оборона превращается в фарс, злодеи побеждают всех защитников и захватывают власть. Чувствия свою вину за произошедшее, актеры решают по-настоящему взяться за дело, объединить усилия с Царевичем и раз и навсегда разобраться с бандой негодяев.

Режиссером картины выступила Марина Лескова-Гаки, ранее работавшая над мультфильмами «Бабка Ежка и другие» и «Ритаг». Сценарий также написала Лескова-Гаки в соавторстве с Константином Мулиным, одним из создателей дилогии «Приключения Аленушки и Еремы».

Продюсеры проекта — Наталья Образцова и Василий Ровенский («Пиноккио. Правдивая история», «Полное погружение»). Музыку к мультфильму сочинил Константин Шустарев, композитор фильмов «Золотые соседи» и «Чудо-Юдо».