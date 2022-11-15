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Киноафиша Новости Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock

Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock

15 ноября 2022 13:28
Режиссер Френсис Лоуренс поделился новостями об экранизации видеоигры BioShock

Киноверсия может стать следующим фильмом постановщика.

Френсис Лоуренс сейчас является одним из наиболее занятых кинематографистов Голливуда. Помимо приквела «Голодных игр», съемки которого уже завершились, в списке его будущих проектов заявлено несколько масштабных картин, включая продолжение «Константина», сиквел блокбастера «Я — легенда» и экранизацию видеоигры BioShock. В недавнем интервью порталу Collider постановщик поделился новостями о фильме по BioShock, которым занимается Netflix.

О привлечении Лоуренса к этому проекту стало известно лишь в конце лета, но процесс активно продвигается, так что не исключено, что BioShock станет его следующей картиной. Сценарием будущего водного эпика занимается автор «Логана» Майкл Грин.

«Майкл Грин, написавший помимо прочего «Бегущего по лезвию 2049», и который является моим другом на протяжении многих лет, прямо сейчас усердно трудится над сценарием. У нас уже есть наброски и все прочее, так что скоро, пожалуй, можно будет приступать к производству. Вполне реально, что BioShock будет для меня следующим на очереди», — сказал Лоуренс.

В то же время Лоуренс занимается обсуждениями и согласованиями различных моментов, включая возрастной рейтинг, но Netflix в этом плане более сговорчивый и терпимый, нежели киностудии — режиссеру и его команде предоставили достаточно творческой свободы. Лоуренс считает этот проект очень кинематографичным и всецело убежден, что BioShock обойдет стороной так называемое «проклятие видеоигр».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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