Хейли Беннетт и Том Стёрридж сыграют в фильме «Клико» о знаменитой французской винодельне

Звезда мюзикла «Сирано» и инди-хоррора «Глотай» Хейли Беннетт приступила к работе над новым проектом. По данным Deadline, актриса сыграет ведущую роль в костюмированной драме о знаменитой французской винодельне под названием «Клико» (Clicquot). Производство картины стартовало на территории Франции еще 24 октября в регионах Шабли и Реймс.

Экранными партнерами Беннетт выступают Том Стёрридж («Песочный человек», «Ирма Веп»), Сэм Райли («Контроль», «Перестрелка»), Энсон Бун («Пистолет», «1917») и Лео Сутер («Викинги: Вальхалла», «Разведка»).

Действие картины развернется в начале XIX века, а в центре повествования окажется Барбе-Николь Понсарден — вдова покойного наследника винодельческого дома Клико. После смерти мужа женщине отошло все состояние и предприятия бизнесмена. Когда она вникла в процесс создания игристых напитков, героиня внесла ряд изменений, что поспособствовало улучшению вкусовых качеств. Очень скоро аристократы распробовали изделия, так что Понсарден пришлось расширять производство.

Постановкой фильма занимается режиссер Томас К. Нэппер («Батист», «Челюсть»). В основу сюжета лег роман Тилар Маццео «Вдова Клико: История винной империи и ее императрицы». Адаптацией литературного первоисточника занимались сценаристы Кристофер Монгер («Тэмпл Грандин») и Эрин Дигнам («Погружение»). В продюсерскую команду вошли Кристина Уайсс Лури («Доводы рассудка») и Джо Райт («Искупление»).