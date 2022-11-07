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Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон готов завершить франшизу «Аватар» третьей частью, если «Путь воды» провалится

Джеймс Кэмерон готов завершить франшизу «Аватар» третьей частью, если «Путь воды» провалится

7 ноября 2022 11:14
Джеймс Кэмерон готов завершить франшизу «Аватар» третьей частью, если «Путь воды» провалится

Режиссер считает, что мир сильно изменился с момента выхода оригинальной картины в 2009 году.

Джеймс Кэмерон допускает, что его предстоящий фильм «Аватар: Путь воды» может не найти того же отклика у зрителей, что и первый фильм, в свое время ставший самой кассовой кинокартиной в истории. В новом интервью для Slash Film режиссер заявил, что готов закончить свою франшизу, в рамках которой уже запланированы третья и четвертая части, если сиквел провалится:

«Обычные рыночные обстоятельства могут заставить нас пойти по другому пути — например, закончить всю работу через три месяца или выпустить лишь часть того, что мы готовим. Если окажется, что производить эти фильмы просто невыгодно, то нам могут сказать: «Хорошо, давайте завершим эту историю третьим фильмом, а не будем продолжать ее дальше».

Ранее Кэмерон заявил, что основная часть съемок «Аватара 3» уже завершена. Его премьера в настоящее время назначена на 20 декабря 2024 года, а релиз «Аватара 4» запланирован на 18 декабря 2026 года.

Учитывая недавние успехи переиздания «Аватара», увеличившего выручку фильма до $2,9 млрд, популярность сиквела кажется практически гарантированной. Тем не менее, Кэмерон считает, что мир сильно изменился с момента выхода первой части в 2009 году:

«Мы сейчас живем в совершенно другом мире. Даже с того дня, когда я закончил писать сценарий сиквела, многие вещи успели поменяться. Киноиндустрия пережила два серьезных потрясения — пандемию коронавируса и появление стриминговых сервисов. Я не уверен, что зрители снова захотят идти в кинотеатры. Или, наоборот, может быть, мы напомним им, как прекрасен большой экран. Второй фильм определенно сделан с этой целью. Вопрос лишь в том, скольких людей на самом деле это заботит?»

После пандемии в мировом прокате уже появлялось несколько фильмов, которые смогли привлечь значительное число зрителей в кинотеатры: «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 16 декабря этого года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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