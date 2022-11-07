Химеш Патель получил важную роль во франшизе «Энола Холмс»

Финал свежей детективной комедии «Энола Холмс 2», посвященной неугомонной младшей сестре Шерлока Холмса, порадовал зрителей появлением еще одного культового персонажа из рассказов Артура Конан Дойла. В заключительной сцене перед титрами легендарный детектив в исполнении Генри Кавилла наконец познакомился со своим постоянным компаньоном доктором Ватсоном, которого сыграл Химеш Патель.

Серия фильмов об Эноле Холмс является экранизацией одноименного книжного цикла американской писательницы Нэнси Спрингер. В «Эноле Холмс 2» заглавная героиня (Милли Бобби Браун) решает пойти по стопам своего брата и оказывается вовлечена в расследование тайны, вдохновленной реальными историческими событиями, в которых были замешаны спичечные фабрики Лондона. Хотя пока не известно, планирует ли стриминговый сервис создавать третий фильм, появление Ватсона определенно намекает на желание авторов продолжить историю.

Ватсон был представлен читателям еще в самом в первом рассказе о Холмсе под названием «Этюд в багровых тонах». По задумке автора, личность доктора немного контрастирует с характером Шерлока. Ватсон гораздо более сдержан и лучше соответствует нравам викторианского общества, чем эксцентричный детектив. Однако в то же время Ватсон не обладает проницательностью и дедукцией Холмса. Несмотря на все эти различия, они быстро становятся лучшими друзьями, соседями и напарниками.

Патель в первую очередь известен по таким популярным фильмам, как Yesterday, «Довод» и «Не смотрите наверх». Также на протяжении почти десяти лет он исполнял роль Тамвара Масуда в шоу BBC «Жители Ист-Энда». Недавно он был удостоен номинации на премию «Эмми» за свою актерскую работу в мини-сериале HBO «Станция одиннадцать».