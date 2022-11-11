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Киноафиша Новости Джеффри Райт снялся в фильме по роману Персиваля Эверетта «Уничтожение»

Джеффри Райт снялся в фильме по роману Персиваля Эверетта «Уничтожение»

11 ноября 2022 12:53
Джеффри Райт снялся в фильме по роману Персиваля Эверетта «Уничтожение»

Актер сыграет писателя, который переосмысляет свои взгляды на мир.

Освободившийся недавно от контрактных обязательств «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт выбрал новый полнометражный проект. По данным Deadline актер сыграет главную роль в пока безымянной драме по мотивам книги Персиваля Эверетта «Уничтожение» (Erasure).

В центре повествования окажется английский профессор и писатель Телониус Эллисон, работающий над сатирическим романом о лицемерии издательского мира под творческим псевдонимом «Монк». Неожиданный успех произведения заставляет автора застрять в шкуре своей выдуманной личности и пересмотреть свой взгляд на многие вещи.

Съемки ленты прошли без широкой огласки в Бостоне. Постановкой проекта по своему сценарию занимался режиссер-дебютант Корд Джефферсон, ранее сочинявший отдельные эпизоды для сериалов «Станция одиннадцать», «Хранители» и «В лучшем мире». Ниже приведена цитата с его мнением о литературном первоисточнике:

«Спустя несколько минут после открытия «Уничтожения» я был глубоко поражен многогранностью романа, и меня буквально потрясло, что столь актуальное для нашего мира произведение было написано десятилетия назад. Надеюсь, у меня получится сделать такой же значимый фильм, какой мне показалась книга».

Производственный процесс курируют продюсеры из компаний MRC и T-Street.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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