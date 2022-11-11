Джеффри Райт снялся в фильме по роману Персиваля Эверетта «Уничтожение»

Освободившийся недавно от контрактных обязательств «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт выбрал новый полнометражный проект. По данным Deadline актер сыграет главную роль в пока безымянной драме по мотивам книги Персиваля Эверетта «Уничтожение» (Erasure).

В центре повествования окажется английский профессор и писатель Телониус Эллисон, работающий над сатирическим романом о лицемерии издательского мира под творческим псевдонимом «Монк». Неожиданный успех произведения заставляет автора застрять в шкуре своей выдуманной личности и пересмотреть свой взгляд на многие вещи.

Съемки ленты прошли без широкой огласки в Бостоне. Постановкой проекта по своему сценарию занимался режиссер-дебютант Корд Джефферсон, ранее сочинявший отдельные эпизоды для сериалов «Станция одиннадцать», «Хранители» и «В лучшем мире». Ниже приведена цитата с его мнением о литературном первоисточнике:

«Спустя несколько минут после открытия «Уничтожения» я был глубоко поражен многогранностью романа, и меня буквально потрясло, что столь актуальное для нашего мира произведение было написано десятилетия назад. Надеюсь, у меня получится сделать такой же значимый фильм, какой мне показалась книга».

Производственный процесс курируют продюсеры из компаний MRC и T-Street.