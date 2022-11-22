Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царство против разбойников" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Причиной смерти Брюса Ли могло стать чрезмерное потребление воды

Причиной смерти Брюса Ли могло стать чрезмерное потребление воды

22 ноября 2022 17:55
Причиной смерти Брюса Ли могло стать чрезмерное потребление воды

Тайна внезапной гибели легендарного актера, возможно, оказалась раскрыта исследователями спустя почти 50 лет.

Ученым, возможно, наконец удалось установить истинную причину смерти Брюса Ли. Легендарный актер и мастер боевых искусств скончался 20 июля 1973 года в Гонконге. Тогда официальные лица заявили, что причиной гибели стал отек головного мозга.

Однако, согласно результатам нового исследования, проведенного группой специалистов по почкам в Испании, смерть Ли могла быть вызвана «неспособностью его почек выводить избыток воды». Научная работа была опубликована в декабрьском выпуске журнала Clinical Kidney Journal за 2022 год.

Авторы утверждают, что в организме Ли, которому на момент смерти было 32 года, были выявлены «множественные факторы риска гипонатриемии», то есть аномально низкой концентрацией натрия в крови:

«Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы почечной дисфункции: неспособности выделять достаточное количество воды для поддержания водного гомеостаза. Такая проблема может привести к гипонатриемии, отеку головного мозга и смерти в течение нескольких часов. Учитывая, что гипонатриемия встречается часто, примерно у 40% госпитализированных, и может приводить к смерти даже молодых здоровых людей, мы считаем необходимо широко информировать общественность о том, что чрезмерное потребление воды опасно для жизни».

Исследование выдвинули гипотезу о том, что, хотя Ли и не потреблял много воды, его почки не могли обрабатывать даже нормальное ее количество. Кроме того, он придерживался диеты, состоящей в основном из соков, и употреблял марихуану, усиливающую жажду. Также ученые упомянули и другие задокументированные факты, которые могли повлиять на работу почек актера: отпускаемые по рецепту лекарства (он принимал препараты от боли и беспокойства, мепробамат и аспирин), употребление алкоголя и анамнез травм органов.

Внезапная смерть Ли долгое время осталась предметом многочисленных спекуляций. Некоторые фанаты даже полагали, что актер был убит. В 2018 году Мэттью Полли в своей книге Bruce Lee: А Life выдвинул гипотезу, что актер умер от теплового удара, но, согласно имеющимся данным, температура в тот день не была аномально высокой.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Читать далее 21 ноября 2022
Related video