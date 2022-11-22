Причиной смерти Брюса Ли могло стать чрезмерное потребление воды

Ученым, возможно, наконец удалось установить истинную причину смерти Брюса Ли. Легендарный актер и мастер боевых искусств скончался 20 июля 1973 года в Гонконге. Тогда официальные лица заявили, что причиной гибели стал отек головного мозга.

Однако, согласно результатам нового исследования, проведенного группой специалистов по почкам в Испании, смерть Ли могла быть вызвана «неспособностью его почек выводить избыток воды». Научная работа была опубликована в декабрьском выпуске журнала Clinical Kidney Journal за 2022 год.

Авторы утверждают, что в организме Ли, которому на момент смерти было 32 года, были выявлены «множественные факторы риска гипонатриемии», то есть аномально низкой концентрацией натрия в крови:

«Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы почечной дисфункции: неспособности выделять достаточное количество воды для поддержания водного гомеостаза. Такая проблема может привести к гипонатриемии, отеку головного мозга и смерти в течение нескольких часов. Учитывая, что гипонатриемия встречается часто, примерно у 40% госпитализированных, и может приводить к смерти даже молодых здоровых людей, мы считаем необходимо широко информировать общественность о том, что чрезмерное потребление воды опасно для жизни».

Исследование выдвинули гипотезу о том, что, хотя Ли и не потреблял много воды, его почки не могли обрабатывать даже нормальное ее количество. Кроме того, он придерживался диеты, состоящей в основном из соков, и употреблял марихуану, усиливающую жажду. Также ученые упомянули и другие задокументированные факты, которые могли повлиять на работу почек актера: отпускаемые по рецепту лекарства (он принимал препараты от боли и беспокойства, мепробамат и аспирин), употребление алкоголя и анамнез травм органов.

Внезапная смерть Ли долгое время осталась предметом многочисленных спекуляций. Некоторые фанаты даже полагали, что актер был убит. В 2018 году Мэттью Полли в своей книге Bruce Lee: А Life выдвинул гипотезу, что актер умер от теплового удара, но, согласно имеющимся данным, температура в тот день не была аномально высокой.