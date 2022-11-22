Причиной смерти Брюса Ли могло стать чрезмерное потребление воды
Тайна внезапной гибели легендарного актера, возможно, оказалась раскрыта исследователями спустя почти 50 лет.
Ученым, возможно, наконец удалось установить истинную причину смерти Брюса Ли. Легендарный актер и мастер боевых искусств скончался 20 июля 1973 года в Гонконге. Тогда официальные лица заявили, что причиной гибели стал отек головного мозга.
Однако, согласно результатам нового исследования, проведенного группой специалистов по почкам в Испании, смерть Ли могла быть вызвана «неспособностью его почек выводить избыток воды». Научная работа была опубликована в декабрьском выпуске журнала Clinical Kidney Journal за 2022 год.
Авторы утверждают, что в организме Ли, которому на момент смерти было 32 года, были выявлены «множественные факторы риска гипонатриемии», то есть аномально низкой концентрацией натрия в крови:
«Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы почечной дисфункции: неспособности выделять достаточное количество воды для поддержания водного гомеостаза. Такая проблема может привести к гипонатриемии, отеку головного мозга и смерти в течение нескольких часов. Учитывая, что гипонатриемия встречается часто, примерно у 40% госпитализированных, и может приводить к смерти даже молодых здоровых людей, мы считаем необходимо широко информировать общественность о том, что чрезмерное потребление воды опасно для жизни».
Исследование выдвинули гипотезу о том, что, хотя Ли и не потреблял много воды, его почки не могли обрабатывать даже нормальное ее количество. Кроме того, он придерживался диеты, состоящей в основном из соков, и употреблял марихуану, усиливающую жажду. Также ученые упомянули и другие задокументированные факты, которые могли повлиять на работу почек актера: отпускаемые по рецепту лекарства (он принимал препараты от боли и беспокойства, мепробамат и аспирин), употребление алкоголя и анамнез травм органов.
Внезапная смерть Ли долгое время осталась предметом многочисленных спекуляций. Некоторые фанаты даже полагали, что актер был убит. В 2018 году Мэттью Полли в своей книге Bruce Lee: А Life выдвинул гипотезу, что актер умер от теплового удара, но, согласно имеющимся данным, температура в тот день не была аномально высокой.