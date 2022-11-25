В разработку запущена немецкая версия сериала «Эйфория»

По информации Variety, кинокомпания Zeitsprung Pictures заказала продюсерской и дистрибьюторской компании ADD Content производство немецкого ремейка «Эйфории».

«Эйфория» — это израильский подростковый драматический сериал, созданный Роном Лешем и Дафной Левин. Шоу выходило в эфир с 2012 по 2013 год. В 2019 году телеканал HBO выпустил свою адаптацию проекта, главные роли в которой исполнили Зендея («Человек-паук: Нет пути домой»), Джейкоб Элорди («Калейдоскоп поцелуев»), Сидни Суини («Вуайеристы»), Хантер Шафер и другие. В центре сюжета — 17-летняя девушка Ру (Зендея), вернувшаяся домой после лечения от наркотической зависимости в реабилитационной клинике. Американский ремейк стал настоящим хитом и получил множество номинаций на премию «Эмми». Его третий сезон в настоящее время находится в производстве.

Сценарий немецкой адаптации разрабатывают Йонас Линдт и Паулина Лоренц. Ранее они уже работали вместе над сериалом «СКАМ Германия».

Генеральный директор Zeitsprung Pictures Майкл Сувинье подтвердил новость о начале производства немецкой «Эйфории»:

«Эйфория» — один из самых больших и успешных сериалов в истории. Мы очень рады начать разработку адаптации этого прекрасного сериала о взрослении для немецкой аудитории. Мы твердо убеждены, что темы, волнующие современную молодежь, такие как поиск идентичности, психические заболевания, зависимость и сексуальность, должны быть раскрыты на экране с уважением и пониманием местной специфики, в данном случае с пониманием специфики жизни подростков в Германии».

Детали сюжета и актерский состав проекта пока неизвестны.