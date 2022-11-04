Вышел трейлер документального фильма о происхождении и наследии Микки Мауса

Премьера картины об одном из величайших анимационных персонажей в истории состоится уже в этом месяце.

Стриминговый сервис Disney+ выпустил трейлер документального фильма «Микки: Мышиная история», посвященного всемирно известному анимационному персонажу Микки Маусу.

Фильм сосредоточится не столько на истории создания Микки, хотя этому, безусловно, также будет уделено внимание, сколько на его художественном и культурном влиянии на всю историю XX века. Герой, которого может нарисовать каждый ребенок с помощью буквально двух монет разного размера, уже стал одним из самых универсальных символов, когда-либо созданных человеком.

Еще Уолт Дисней восхищался тем, как один маленький персонаж положил начало целой новой эпохе:

«Когда вы смотрите на современный Disney, постарайтесь не упустить из виду одну вещь: все это было начато мышью».

Автором «Микки: Мышиная история» выступил Джефф Малмберг, создатель картины «Марвенкол». Продюсером выступил лауреат премии «Оскар» Морган Невилл («В двух шагах от славы», «Лучшие враги», «Мисс Американа»).

Премьера «Микки: Мышиная история» состоится 18 ноября на Disney+.