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Киноафиша Новости Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»

Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»

14 ноября 2022 10:28
Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»

Также доступны эксклюзивные кадры.

Стриминговый сервис Parampunt+ презентовал первый официальный тизер многосерийного вестерна «1923» — второго многосерийного спин-оффа сериала Тейлора Шеридана «Йеллоустоун». В представленном ролике, сопровожденном закадровым многоногом о наследии, бегло знакомят с персонажами Харрисона Форда и Хелен Миррен, а также обрывочно показывают экшен и живописный Вайоминг. Заканчивается видео напоминанием, что премьера состоится 18 декабря.

В условном продолжении прошлогоднего шоу с Сэмом Эллиоттом «1883» расскажут о следующем поколении предков современных Даттонов. Действие, как уже ясно из названия, развернется в начале XX века, в бурные времена сухого закона и Великой депрессии. Зрителям расскажут напряженную историю Джейкоба (Форд) и Кары (Миррен) — владельцев крупного ранчо, граничащего с йеллоустонским парком. Как и их потомкам из оригинала с Кевином Костнером, главным героям предстоит защищать свой родной дом от разнообразных внешних угроз.

Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»

Незадолго до дебютного тизера издание Vanity Fair поделилось также порцией промокадров с двумя центральными звездами. Миррен также поделилась, какой именно будет ее героиня. По сюжету, Кара будет стойкой и закаленной иммигранткой из Ирландии. С ковбоем в исполнении Форда она вместе уже около сорока лет.

Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»

В основной каст «1923» вошли также Роберт Патрик, Дженнифер Эль, Брэндон Скленар, Себастьян Роше, Даррен Манн, Мишель Рэндольф, Джеймс Бэдж Дэйл, Марли Шелтон, Брайан Джерати, Джулия Шлэпфер и Тимоти Далтон. Изначально «1923» был задуман как мини-сериал, но в дальнейшем Шеридан решил расширить его до двух сезонов.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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