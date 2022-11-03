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Киноафиша Новости Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино

3 ноября 2022 13:38
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино

Действие ее дебютного фильма развернется в Италии эпохи Муссолини.

Как сообщает Variety, итальянская топ-модель Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, собирается впервые сыграть в кино. 18-летняя девушка дебютирует в будущем фильме режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето». Компания True Colors уже начала поиски дистрибьюторов для картины.

«Прекрасное лето» станет экранизацией одноименного романа писателя Чезаре Павезе, который получил престижную итальянскую литературную премию Premio Strega в 1950 году и был переведен на множество языков, включая русский. Его действие разворачивается летом 1938 года в Турне в эпоху правления фашистской партии во главнее с Муссолини. Кассель, регулярно выступающая на модных показах Dolce&Gabbana, сыграет дерзкую и скандальную натурщицу Амелию. По сюжету, героиня решает провести свою подругу Джинию, которую сыграет Йиле Яра Вианелло («Павлиний рай»), в мир творческой богемы, где та впервые влюбляется.

«Прекрасное лето» станет второй полнометражной работой Лукетти после ее фильма «Цветок-близнец» 2018 года с Аньелло Ареной в главной роли.

Продюсером предстоящего фильма выступает Джованни Помпили, который причастен к созданию картины «Алькаррас», завоевавшей в этом году главный приз Берлинского кинофестиваля. Кроме того, Испания выдвинула «Алькаррас» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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