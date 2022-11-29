Появились постеры ожидаемых фильмов «Кокаиновый медведь» и «Стук в дверь»

Накануне студия Universal Pictures представила постеры сразу двух примечательных релизов, которые выходят в кинотеатры в начале следующего года с разницей всего в несколько недель — плакат мистического триллера М. Найта Шьямалана «Стук в дверь» и сатирического криминального фильма Элизабет Бэнкс «Кокаиновый медведь».

Таинственная картина Шьямалана расскажет об Эндрю (Джонатан Грофф) и Эрике (Бен Элдридж), которые вместе с девочкой Вен (Кристен Цуй) отдыхают в уединенной лесной хижине. Их отпуск прерывает группа недоброжелательно настроенных незнакомцев во главе с загадочным Леонардом (Дэйв Батиста). Фанатики предлагают персонажам во избежание апокалипсиса совершить великую жертву. Тема непростого выбора отражена и в слогане на афише: «Спаси свою семью или спаси человечество. Сделай выбор».

«Кокаиновый медведь», ставший для Бэнкс уже третьим полнометражным режиссерским проектом (после «Ангелов Чарли» и «Идеального голоса 2»), вдохновлен реальной историей, произошедшей в середине 1980-х. В основу картины легла статья The New York Times, речь в которой едет об огромном медведе, употребившем целиком мешок кокаина на сумму $14 млн. Наркотики сбросил над лесами Кентукки невезучий контрабандист, чей парашют в итоге не раскрылся. Больше деталей о сюжете появится после релиза дебютного трейлера, но на постере белыми буквами иронично рекомендуют «Встать в очередь».

«Стук в дверь» выходит 3 февраля, «Кокаиновый медведь» — 24 февраля 2023 года.