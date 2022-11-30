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Киноафиша Новости Дженнифер Грей рассказала, чего ждать от сиквела «Грязных танцев»

Дженнифер Грей рассказала, чего ждать от сиквела «Грязных танцев»

30 ноября 2022 15:08
Дженнифер Грей рассказала, чего ждать от сиквела «Грязных танцев»

Действие нового фильма вновь развернется в пансионате Макса Келлермана. 

Дженнифер Грей, звезда фильма «Грязные танцы» 1987 года, в котором она исполнила главную женскую роль, поделилась подробностями предстоящего сиквела культовой картины. О начале разработки продолжения было объявлено еще в 2020 году, однако с тех пор никакой информации о его сюжете от создателей ленты не поступало.

В новом интервью для Extra актриса сообщила, что она вновь сыграет роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман. Она также сказала, что фанаты могут «рассчитывать на то, что действие развернется в пансионате Макса Келлермана», вымышленном курорте, также ставшим местом действия оригинальной картины. Ранее в сети также появились слухи о том, что события сиквела будут происходить в 1990-х годах, но эту информацию Грей не подтвердила. Она добавила, что зрители смогут «увидеть и других персонажей из оригинала», а съемки фильма начнутся этой весной.

Режиссером продолжения выступает Джонатан Левин, автор фильмов «Тепло наших тел» и «Жизнь прекрасна». Сценарий написали Элизабет Чомко («Что у них было»), Микки Доутри («Ночные тетради») и Тобиас Иаконис («В метре друг от друга»).

Оригинальные «Грязные танцы» повествуют о Бэби (Грей), молодой девушке из обеспеченной семьи, которая вместе с родными приехала на курорт Келлермана. Там она встретила тренера по танцам Джонни (Суэйзи), в которого вскоре влюбилась. Картина собрала $213 млн в мировом прокате при бюджете в $6 млн и получить множество номинаций на престижные кинопремии.

Сиквел «Грязных танцев» выйдет в мировой прокат 9 февраля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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