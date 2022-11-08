Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Волшебники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

8 ноября 2022 11:35
Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Зрителей ждет праздничный блокбастер.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video объявил о начале съемок рождественского приключенческого фильма Red One («Красный»).

Картина может похвастаться по-настоящему звездным актерским составом, ведь помимо исполнителей главных ролей Дуэйна Джонсона («Черный Адам») и Криса Эванса («Мстители»), в ней сыграют лауреат «Оскара» Дж. К. Симмонс («Одержимость») и номинантка на «Золотой глобус» Бонни Хант («Жизнь с Бони»), которые воплотят на экране Санта-Клауса и его жену миссис Клаус соответственно. Кроме того, в фильме сыграют Киран Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Люси Лью («Убить Билла»), Ник Кролл («Зверопой») и Кристофер Хивью («Игра престолов»).

Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Постановщиком фильма выступает Джейк Кэздан, автор недавней дилогии ремейков «Джуманджи». Сценарий, основанный на оригинальном рассказе продюсера картины Хирама Гарсии, был написал постоянным автором франшизы «Форсаж» Крисом Морганом.

Создатели картины готовят ориентированный на максимально широкую аудиторию блокбастер, который в будущем сможет превратиться во франшизу и даже обзавестись собственным мерчандайзом. Amazon Studios выкупила права на проект в ходе жестких конкурентных торгов. Фильм будет транслироваться в более чем в 240 странах и регионах.

Фото: Hiram Garcia; Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» «Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Читать далее 7 ноября 2022
Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Читать далее 6 ноября 2022
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Читать далее 5 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Читать далее 4 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Читать далее 5 ноября 2022
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Читать далее 6 ноября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Related video