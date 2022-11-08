Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом

Стриминговый сервис Amazon Prime Video объявил о начале съемок рождественского приключенческого фильма Red One («Красный»).

Картина может похвастаться по-настоящему звездным актерским составом, ведь помимо исполнителей главных ролей Дуэйна Джонсона («Черный Адам») и Криса Эванса («Мстители»), в ней сыграют лауреат «Оскара» Дж. К. Симмонс («Одержимость») и номинантка на «Золотой глобус» Бонни Хант («Жизнь с Бони»), которые воплотят на экране Санта-Клауса и его жену миссис Клаус соответственно. Кроме того, в фильме сыграют Киран Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины»), Люси Лью («Убить Билла»), Ник Кролл («Зверопой») и Кристофер Хивью («Игра престолов»).

Постановщиком фильма выступает Джейк Кэздан, автор недавней дилогии ремейков «Джуманджи». Сценарий, основанный на оригинальном рассказе продюсера картины Хирама Гарсии, был написал постоянным автором франшизы «Форсаж» Крисом Морганом.

Создатели картины готовят ориентированный на максимально широкую аудиторию блокбастер, который в будущем сможет превратиться во франшизу и даже обзавестись собственным мерчандайзом. Amazon Studios выкупила права на проект в ходе жестких конкурентных торгов. Фильм будет транслироваться в более чем в 240 странах и регионах.