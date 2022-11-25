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Киноафиша Новости Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»

Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»

25 ноября 2022 10:38
Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»

Главный герой вместе с крестницей будет противостоять коварным нацистам.

В сети появилась свежая подборка кадров из пятой части «Индианы Джонса». На представленных изображениях вместе с пожилым археологом Харрисона Форда запечатлена его экранная крестная дочь в исполнении Фиби Уоллер-Бридж. Также на снимках можно увидеть Бойда Холбрука, который сыграл помощника центрального антагониста, и интригующую сцену на крыше движущегося локомотива — судя по окружению, действие разворачивается в прошлом. На этом снимке молодой главный герой в компании Тоби Джонса встречают некую загадочную фигуру в нацистской форме.

Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»

Студия Lucasfilm по-прежнему тщательно скрывает многие детали сюжета, но известно, основное действие развернется в 1969 году на фоне знаменитой космической гонки, а одной из основных тем, вероятно, станут путешествия во времени. Легендарному искателю приключений снова предстоит противостоять врагу, которого он ненавидит даже больше, чем змей — фашистам. Предполагается, что центральным антагонистом выступит злой гений по имени Воллер в исполнении Мадса Миккельсена и именно под его началом немцы тайно финансируют секретные проекты NASA.

Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»Приключения Харрисона Форда и Фиби Уоллер-Бридж: появились новые кадры из «Индианы Джонса 5»

В блокбастере режиссера Джеймса Мэнголда и исполнительного продюсера Стивена Спилберга также сыграли Джон Рис-Дэвис, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Оливье Рихтерс и Шонетт Рене Уилсон.

Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года.

Фото: Empire
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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