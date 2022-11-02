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Киноафиша Новости Энн Хэтэуэй ответила, возможен ли сиквел «Дьявол носит Prada»

Энн Хэтэуэй ответила, возможен ли сиквел «Дьявол носит Prada»

2 ноября 2022 15:05
Энн Хэтэуэй ответила, возможен ли сиквел «Дьявол носит Prada»

Актриса считает, что оригинальный фильм не вписывается в современные реалии.

Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в культовом фильме Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada», сомневается, что сиквел этой картины когда-нибудь увидит свет. Во время недавнего разговора с ведущими ток-шоу The View, актриса сказала, что «Дьявол носит Prada» принадлежит совсем другому времени:

«Я не знаю, может ли продолжение фильма когда-нибудь выйти. Мне кажется, что он был продуктом другой эпохи. Теперь мы живем в цифровом мире, а эта картина все же была посвящена людям, жизнь которых выстроена вокруг материальных вещей. Эта концепция совсем чужда современному миру».

Сюжет «Дьявол носит Prada» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер. Фильм повествует о юной карьеристке Энди (Хэтэуэй), получившей должность помощницы своенравного редактора престижнейшего модного журнала Миранды Пристли (Мэрил Стрип). Девушка всегда мечтала стать знаменитой модной журналисткой, но даже не представляла, чего ей это будет стоить.

Несмотря на свои сомнения касательно сиквела, Хэтэуэй добавила, что сама идея подумать о том, где бы спустя много лет оказались все персонажи оригинального фильма, кажется ей интересной:

«Очень интересно подумать о том, что бы делали эти все герои сейчас, спустя столько лет. Энди наверняка бы опять сломя голову искала кофе Миранде, пока та гуляет где-нибудь в Европе. А потом они вместе встретили бы Найджела (Стэнли Туччи), который обедал бы в каком-нибудь роскошном ресторане в Италии. Это звучит очень заманчиво, но я не думаю, что мы увидим второй фильм».

В качестве альтернативы Хэтэуэй предложила снять ремейк «Дьявол носит Prada» с совершенно новым актерским составом. Однако ведущим The View эта идея не понравилась.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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