Девочка-подросток разыскивает свою мать в трейлере скринлайф-триллера «Пропавшая без вести»

Студия Sony Pictures представила первый трейлер напряженного скринлайф-триллера от исполнительного продюсера Тимура Бекмамбетова «Пропавшая без вести» (The Missing), который является условным продолжением «Поиска» с Джоном Чо. Как и прошлая картина кинематографиста, новая сделана в формате «жизни на экране», когда действие разворачивается исключительно на экранах дисплеев и мониторов.

Главную роль в фильме сыграла звезда сериала «Эйфория» Сторм Рейд. Вместе с ней в касте задействованы Ниа Лонг, Кен Люн, Эми Ландекер, Томас Барбаска, Жоакин де Алмейда, Дэниэл Хенни, Меган Сури, Тим Гриффин и Трэйси Вилар.

В центре сюжета окажется молодая девушка из Лос-Анджелеса по имени Джун (Рейд). После того как ее мама Грейс (Лонг) отправляется со своим бойфрендом в Колумбию для отпуска, она перестает выходить на связь. Разобраться в ситуации героине мешает международная бюрократия, поэтому она пытается решить вопрос собственными силами с помощью подручных гаджетов и смекалки. Джун старается найти Грейс, пока не стало слишком поздно. Погружаясь в свое расследование, у девушки появляется больше вопросов, нежели ответов. Путем сетевых поисков она узнает самые потаенные секреты своей мамы. Постепенно Джун сознает, что на самом деле никогда по-настоящему не знала свою мать.

Поставили фильм монтажеры и операторы «Поиска» Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик. Сценарий они написали на основе идеи Аниша Чаганти и Севака Оганяна, которые являются авторами «Поиска».

Премьера «Пропавшей» намечена на 20 января 2023 года.