Фанаты «Звездных войн» в восторге от финала первого сезона сериала «Андор»

Вчера, 23 ноября, на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера заключительной двенадцатой серии первого сезона сериала «Андор». Шоу является приквелом фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». После высоко оцененного критиками старта сериала многие фанаты возлагали огромные надежды на финал дебютного сезона. И, судя по последним сообщениям в социальных сетях, проект их не разочаровал.

Например, пользователь с ником @MeleeHellBot назвал концовку первого сезона «шедевральной»:

«Прекрасный сезон, заканчивающийся шедевральным эпизодом, который сделал этот проект моим любимым сериалом всех времен. Актеры и члены съемочной группы должны получить все возможные награды, потому что очень немногие шоу могут выйти на такой высокий уровень мастерства».

@ChristianDMZ заявил, что финал смог оправдать «почти невероятные ожидания»:

«Да, финал «Андора» оправдал почти невероятные ожидания. Предположительно, им придется снять еще один или два сезона, чтобы сомкнуться с сюжетом «Изгоя-один». Если вы еще не смотрели эпизод: в нем есть сцена после титров».

Пользователь @TheSpaceshipper отметил, что даже экшен-сцены последнего эпизода кажутся очень осмысленными:

«Сериал смог доказать, что битвы и драки могут иметь большое значение, если вы потратите время, чтобы глубже изучить персонажей и выделить их проблемы. Создатели шоу вдохновились золотым веком телесериалов и смогли передать через экшн эмоции и смысл».

Фанат @PPStarWars решил подвести итог под всем первым сезоном в целом:

«Андор» — это очень красивый и захватывающий сериал. Это то шоу, о котором мы, фанаты, давно просили, и оно наконец вышло. К сожалению, второго сезона предстоит ждать еще 2 года. Без спойлеров, финал получился идеальным, это потрясающий эпизод с восхитительным саундтреком».

Премьера второго сезона «Андора» состоится примерно в 2024 году.