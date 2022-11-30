Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Вавилона» Диего Калва раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за «обилие лжи»

Звезда «Вавилона» Диего Калва раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за «обилие лжи»

30 ноября 2022 14:33
Звезда «Вавилона» Диего Калва раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за «обилие лжи»

Актеру не понравилось то, как создатели шоу показали на экране историю его родной страны.

Диего Калва Эрнандес, звезда предстояшего фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон», раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за ложный образ его родной страны.

Сам актер также принимал участие в создании популярного криминального шоу от Netflix, сыграв в нем роль наркобарона Артуро Бельтрана Лейвы в шести эпизодах третьего сезона. В новом интервью для издания GQ Калва Эрнандес сказал, что, несмотря на свою причастность к проекту, он ему не очень нравится:

«В карьере любого актера есть период, когда он не может выбирать, где хочет сниматься, а где — нет. Он просто благодарен за то, что ему дали работу. «Нарко: Мексика» — отличное шоу. Но у меня довольно сложные отношения с ним, потому мне не нравится, как его создатели представили историю моей страны. В этом сериале много правды, но также много лжи».

Калва Эрнандес добавил, что не хочет, чтобы мексиканских наркоторговцев показывали на экране как героев:

«Я думаю, что Мексике не нужно больше пропаганды наркокультуры и превращения этих людей в героев. В шоу слишком много грубости. Когда проходили съемки, я постоянно сомневался в том, что хочу показывать зрителям, как стреляю в людей».

Сериал «Нарко: Мексика», продолжение культового шоу «Нарко», длился три сезона, которые выходили на Netflix c 2018 по 2021 год. Сериал посвящен реальным событиям из истории незаконной торговли наркотиками в Мексике. В главных ролях снялись Диего Луна («Андор») и Майкл Пенья («Калифорнийский дорожный патруль»).

Скорый выход «Вавилона» знаменует собой начало нового этапа в карьере Калвы Эрнандеса, который исполнил в фильме главную роль вместе с такими мировыми звездами, как Брэд Питт («Бойцовский клуб») и Марго Робби («Тоня против всех»). Картина стала первым по-настоящему крупным голливудским проектом молодого мексиканского актера, хотя он сам по-прежнему не хочет слишком отрываться от своей родины:

«Моя мечта — всегда оставаться частью латиноамериканского кино. Сейчас я боюсь только того, что латиноамериканские режиссеры подумают, что я не хочу возвращаться на родину и не позвонят мне, когда у них на руках будет подходящий проект».

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Читать далее 27 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Related video