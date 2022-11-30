Звезда «Вавилона» Диего Калва раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за «обилие лжи»

Актеру не понравилось то, как создатели шоу показали на экране историю его родной страны.

Диего Калва Эрнандес, звезда предстояшего фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон», раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за ложный образ его родной страны.

Сам актер также принимал участие в создании популярного криминального шоу от Netflix, сыграв в нем роль наркобарона Артуро Бельтрана Лейвы в шести эпизодах третьего сезона. В новом интервью для издания GQ Калва Эрнандес сказал, что, несмотря на свою причастность к проекту, он ему не очень нравится:

«В карьере любого актера есть период, когда он не может выбирать, где хочет сниматься, а где — нет. Он просто благодарен за то, что ему дали работу. «Нарко: Мексика» — отличное шоу. Но у меня довольно сложные отношения с ним, потому мне не нравится, как его создатели представили историю моей страны. В этом сериале много правды, но также много лжи».

Калва Эрнандес добавил, что не хочет, чтобы мексиканских наркоторговцев показывали на экране как героев:

«Я думаю, что Мексике не нужно больше пропаганды наркокультуры и превращения этих людей в героев. В шоу слишком много грубости. Когда проходили съемки, я постоянно сомневался в том, что хочу показывать зрителям, как стреляю в людей».

Сериал «Нарко: Мексика», продолжение культового шоу «Нарко», длился три сезона, которые выходили на Netflix c 2018 по 2021 год. Сериал посвящен реальным событиям из истории незаконной торговли наркотиками в Мексике. В главных ролях снялись Диего Луна («Андор») и Майкл Пенья («Калифорнийский дорожный патруль»).

Скорый выход «Вавилона» знаменует собой начало нового этапа в карьере Калвы Эрнандеса, который исполнил в фильме главную роль вместе с такими мировыми звездами, как Брэд Питт («Бойцовский клуб») и Марго Робби («Тоня против всех»). Картина стала первым по-настоящему крупным голливудским проектом молодого мексиканского актера, хотя он сам по-прежнему не хочет слишком отрываться от своей родины:

«Моя мечта — всегда оставаться частью латиноамериканского кино. Сейчас я боюсь только того, что латиноамериканские режиссеры подумают, что я не хочу возвращаться на родину и не позвонят мне, когда у них на руках будет подходящий проект».

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.