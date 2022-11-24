Сценарий «Фуриосы» одновременно захватил и сбил Криса Хемсворта с толку

Крис Хемсворт недавно принял участие в записи нового выпуска подкаста Happy Sad Confused, где он поделился своими впечатлениями от съемок в «Фуриосе» — приквеле «Безумного Макса: Дорога ярости». В предстоящем постапокалиптическом боевике Джорджа Миллера звезда киновселенной Marvel сыграл антагониста Дементуса — брутального лидера байкерской орды, который будет противостоять молодой воительнице Фуриосе в исполнении Ани Тейлор-Джой.

Во время подкаста Хемсворт признался, что изначально он не понимал своего героя, что было для него в новинку. Актер сказал, что данный факт одновременно захватывал его и сильно сбивал с толку, вызывая чувство неуверенности. Он боялся, что не справится с новой ролью, тем самым нанеся культовой франшизе непоправимый урон.

Когда дело дошло до репетиций, Хемсворт постепенно прочувствовал многослойность персонажа, и постепенно суть Дементуса прояснилась:

«Я только что закончил съемки в «Фуриосе» Джорджа Миллера — это новая глава саги «Безумного Макса». Зачастую, когда я получаю новые сценарии, то с первого прочтения понимаю суть персонажа. У меня мгновенно возникает некое интуитивное чувство. Сценарий «Фуриосы» же я прочитал за два года до съемок и был от него в полном восторге — это действительно самый крутой материал, который мне довелось читать. Я, конечно, поклонник Миллера, но совсем не понимал этого персонажа. Потом мы около месяца репетировали, копались в героях и углублялись в творческий процесс. Тогда-то ко мне постепенно и начало приходить осознание. И вот, приблизительно за две недели до съемок, что-то щелкнуло, и я четко сказал себе: «Я знаю, кто этот парень и понимаю его мотивы».

Студия Warner Bros. выпустит «Фуриосу» в прокат 24 мая 2024 года.