Тильда Суинтон в роли матери и ее дочери: вышел трейлер мрачной драмы «Вечная дочь»

Киностудия A24 представила первый официальный трейлер мрачной камерной драмы «Вечная дочь», в которой Тильда Суинтон сыграла сразу две роли — матери и дочери. Автором сценария и режиссером выступает Джоанна Хогг — создательница нашумевшей инди-дилогии «Сувенир», где она отразила в художественной форме свой личный жиленный опыт. Ее новый проект сделан по той же схеме и входит в условную киновселенную постановщицы.

В центре повествования окажется Джулия и ее пожилая мать Розалинд, которым придется столкнуться с давно позабытыми тайнами. Все начинается с того, что женщины возвращаются в свой бывший семейный особняк, который теперь используется в качестве отеля. Некогда это было величественное поместье, а теперь — пустой приют для призраков прошлого. В картине исследована тема отношений с родителями и того, что мы оставляем позади.

В актерский состав вместе со Суинтон вошли Карли-София Дэвис, Джозеф Майделл, Зинния Дэвис-Кук, Август Джоши, Джозеф Мэйделл и Альфи Санки-Грин. Как и в случае с дилогией «Сувенир», исполнительным продюсером проекта выступает Мартин Скорсезе.

Мировая премьера «Вечной дочки» состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, после чего картина была показана на престижных смотрах в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне и Цюрихе. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет 95% положительных отзывов при 38 обзорах.

Широкий релиз запланирован на 2 декабря.