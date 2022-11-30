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Киноафиша Новости Сериал «Уэнсдэй» набрал рекордное количество просмотренных часов за первую неделю на Netflix

Сериал «Уэнсдэй» набрал рекордное количество просмотренных часов за первую неделю на Netflix

30 ноября 2022 14:09
Сериал «Уэнсдэй» набрал рекордное количество просмотренных часов за первую неделю на Netflix

Шоу Тима Бертона удалось превзойти даже четвертый сезон «Очень странных дел».

«Уэнсдэй» делает мощную заявку на второй сезон. Как передает Deadline, вышедшая на Netflix в прошлую среду сверхъестественная комедия по вселенной «Семейки Аддамс» обрела огромную популярность. Срежиссированный Тимом Бертоном сериал установил абсолютный рекорд среди англоязычных шоу цифровой платформы — за первые дни шоу с Дженной Ортегой в главной роли зрители посмотрели 341,2 миллионов часов.

Таким образом, «Уэнсдэй» удалось превзойти прошлого рекордсмена — четвертый сезон «Очень странных дел», первую половину которого на стартовой неделе подписчики стриминга посмотрели 335 млн часов. Безоговорочным лидером в этом плане по-прежнему остается южнокорейский феномен «Игра в кальмара», чья планка в 571,8 млн пока недосягаема.

«Уэнсдэй» пробилась в десятку самых популярных сериалов Netflix в 93 странах мира и в 83 из них возглавила чарты видеосервиса, тем самым повторив успех четвертого сезона «Очень странных дел». В целом же «Уэнсдэй» посмотрели 50 млн домохозяйств.

На втором месте в блоке наиболее востребованных шоу медиагиганта расположилась другая новинка — мистический триллер «1899». Восьмисерийный хоррор от создателей «Тьмы» набрал 87,9 млн просмотренных часов. Дальше по списку идет пятый сезон «Короны» (42,36 млн) и третий сезон «Прощай навсегда» (33,3 млн).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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