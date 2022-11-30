Сериал «Уэнсдэй» набрал рекордное количество просмотренных часов за первую неделю на Netflix

«Уэнсдэй» делает мощную заявку на второй сезон. Как передает Deadline, вышедшая на Netflix в прошлую среду сверхъестественная комедия по вселенной «Семейки Аддамс» обрела огромную популярность. Срежиссированный Тимом Бертоном сериал установил абсолютный рекорд среди англоязычных шоу цифровой платформы — за первые дни шоу с Дженной Ортегой в главной роли зрители посмотрели 341,2 миллионов часов.

Таким образом, «Уэнсдэй» удалось превзойти прошлого рекордсмена — четвертый сезон «Очень странных дел», первую половину которого на стартовой неделе подписчики стриминга посмотрели 335 млн часов. Безоговорочным лидером в этом плане по-прежнему остается южнокорейский феномен «Игра в кальмара», чья планка в 571,8 млн пока недосягаема.

«Уэнсдэй» пробилась в десятку самых популярных сериалов Netflix в 93 странах мира и в 83 из них возглавила чарты видеосервиса, тем самым повторив успех четвертого сезона «Очень странных дел». В целом же «Уэнсдэй» посмотрели 50 млн домохозяйств.

На втором месте в блоке наиболее востребованных шоу медиагиганта расположилась другая новинка — мистический триллер «1899». Восьмисерийный хоррор от создателей «Тьмы» набрал 87,9 млн просмотренных часов. Дальше по списку идет пятый сезон «Короны» (42,36 млн) и третий сезон «Прощай навсегда» (33,3 млн).