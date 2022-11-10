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В разработку запущен сиквел криминальной драмы «Ветреная река»

10 ноября 2022 12:20
В разработку запущен сиквел криминальной драмы «Ветреная река»

Джереми Реннер и Элизабет Олсен пока что не согласились вернуться к своим ролям в продолжении.

Как передает Variety, режиссер Кари Скогланд («Близкие друзья») приступила к разработке продолжения криминальной драмы «Ветреная река» 2017 года. Сиквел, производство которого поддерживается кинокомпанией Castle Rock Entertainment, получил название Wind River: The Next Chapter («Ветреная река: Следующая глава»).

Оригинальный фильм был срежиссирован автором сериала «Йеллоустоун» Тейлором Шериданом. Главные роли в нем исполнили Джереми Реннер («Соколиный глаз»), Элизабет Олсен («Ванда/Вижн»), Джон Бернтал («Каратель») и Келси Эсбиль («Любовь в чашке кофе»). Картина повествует о егере Департамента рыболовства и охоты Корри Ламберте (Реннер) и начинающем и агенте ФБР Джейн Бэннер (Олсен), объединившим усилия для расследования загадочного убийства молодой девушки в индейской резервации в штате Вайоминг.

Пока что к своей роли в сиквеле согласился вернуться только Мартин Сенсмейер («Мир Дикого Запада»). В первом фильме он сыграл наркомана Чипа Хэнсона, смерть сестры которого и стала объектом расследования главных героев. Другие члены актерского состава будут объявлены позже.

Согласно официальному логлайну проекта, в той же индейской резервации происходит серия ритуальных убийств. ФБР вербует Хэнсона, недавно ставшего новым егерем Департамента рыболовства и охоты, для расследования страшных преступлений. Герой невольно оказывается втянут в отчаянное и опасное противостояние между властями, линчевателем и жителями резервации, которую он считает своим домом.

Съемки сиквела должны начаться в январе 2023 года. Сценарий картины написали Патрик Мэссетт и Джон Зинмен, которые ранее уже работали вместе над фильмом «Лара Крофт: Расхитительницей гробниц».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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