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Киноафиша Новости Продюсер «Черной Пантеры 2» объяснил, почему невозможен сольный фильм о Нэморе

Продюсер «Черной Пантеры 2» объяснил, почему невозможен сольный фильм о Нэморе

28 ноября 2022 13:21
Продюсер «Черной Пантеры 2» объяснил, почему невозможен сольный фильм о Нэморе

По той же причине студия Marvel не снимает новый отдельный фильм про Халка.

Путь Нэмора к большим экранам был долог и тернист, но после выхода «Черной Пантеры: Ваканда навсегда» многие сразу же задались вопросом о сольной ленте. Ответ на него в разговоре с порталом The Wrap попытался дать продюсер сиквела Нэйт Мур: в ближайшие годы отдельную картину о персонаже Теноча Уэрты точно ждать не стоит.

Причина очень простая и напоминает ситуацию с Халком. Давным-давно, когда издательство Marvel переживало не лучшие времена, оно распродало права на многих персонажей различным киностудиям. В начале нулевых Нэмор стал активом Universal Pictures и до сих пор является частью ее интеллектуальной собственности, поэтому только она вправе снимать сольники.

Благодаря лазейке в давнем контракте, также как и с Халком, продюсеру Кевину Файги удалось внедрить Нэмора в MCU, только антигерой может быть задействован лишь в командных проектах, где он фигурирует как второстепенное лицо. Ему даже запрещено находиться отдельно на афишах, за исключением линеек персональных плакатов. Условия контрактов известны лишь в общих чертах, но осведомленные лица говорят, что с юридической точки зрения ситуация с Нэмором даже более запутанная, чем с Халком и Человеком-пауком (права у Sony), поэтому снимать про него отдельное кино Marvel Studios совершенно не выгодно.

В своем пояснении Мур отметил, что пока что ограничения в использовании Нэмора влияют в основном на маркетинг, а манипуляции по развитию характера персонажа можно делать через кроссоверы. Чтоб не получить судебный иск, команде пришлось переработать мелкие элементы, вроде названия подводного королевства, но в творческом плане персонаж остался верен духу первоисточника.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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