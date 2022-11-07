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Киноафиша Новости Спин-офф «Заклятия» о Горбуне не состоится

Спин-офф «Заклятия» о Горбуне не состоится

7 ноября 2022 15:26
Спин-офф «Заклятия» о Горбуне не состоится

Создатель вселенной Джеймс Ван разъяснил ситуацию.

Анонсированный целых пять лет назад спин-офф «Заклятия 2» про Горбуна, который также известен как Скрюченный человек, больше не актуален. Об отмене проекта накануне с сожалением сообщил в одной из своих соцсетей создатель франшизы Джеймс Ван. Конкретные причины постановщик не уточнил, но, судя по его сопроводительному комментарию, это далеко не его инициатива.

Также Ван сказал несколько лестных слов в адрес актера Хавьера Ботета, воплотившего мистическую сущность. Кроме того, Ван отметил, что, несмотря на распространенное мнение, сцены с персонажем снимались без активного использования компьютерной графики — все благодаря пластичному исполнителю и хитростям «старой» операторской школы кино:

«Возвращаюсь к моему высокому другу Горбуну, которого сыграл невероятный Хавьер Ботет. Движения Хавьера сами по себе были почти сверхъестественными, из-за чего некоторые люди ругали персонажа за чрезмерную компьютерность. Скажу так: я снимал его в слоумо с обратным воспроизведением. Так что всё это олдскульные трюки с камерой. И нет, к сожалению, спин-оффа про этого персонажа не будет. Это вне моего контроля».

В 2017 году сценарий ответвления про Горбуна студия New Line поручила Майку Ван Ваесу (киноверсия «Лило и Стич»), но до сегодняшнего дня о проекте дополнительных сведений не поступало. В конце своего сообщения Ван отметил, что однажды ситуация, возможно, изменится, и мистический злодей вернется на экраны, но как все будет на самом деле — неизвестно.

Во вселенную Вана входят три части «Заклятия», трилогия «Проклятие Аннабель», хоррор «Проклятие плачущей» и дилогия «Проклятие монахини», сиквел которой снимается в настоящее время. В планах также четвертая сольная лента про экзорцистов Эда (Патрик Уилсон) и Лоррейн Уоррен (Вера Фармига). Сам же режиссер в данный момент занимается постпродакшном «Аквамена 2».

Фото: New Line Cinema
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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