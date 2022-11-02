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Райан Рейнольдс встречает призрака Уилла Феррелла в трейлере мюзикла «В духе Рождества»

2 ноября 2022 16:28
Райан Рейнольдс встречает призрака Уилла Феррелла в трейлере мюзикла «В духе Рождества»

Привидению предстоит по-настоящему сложная задача по перевоспитанию своего подопечного.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил полноценный трейлер веселого праздничного мюзикла «В духе Рождества», главные роли в котором сыграли Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл. Лента представляет собой переосмысление знаменитой «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.

В центре сюжета окажется заносчивый и острый на язык бизнесмен по имени Клинт Бриггс (Рейнольдс), к которому является призрак рождества в надежде указать герою на его многочисленные жизненные ошибки. Но в отличие от всемирно известного скряги Эбенезера Скруджа, Клинту удается поставить незваного гостя на место и тот возвращается туда, откуда пришел. Тогда за непробиваемого персонажа решается взяться другой, чрезвычайно оптимистичный дух (Феррелл). Он начинает по пятам преследовать наглеца в надежде пробудить в нем глубоко зарытые положительные качества. Так дуэт главных героев отправляется в удивительное новогоднее приключение, в ходе которого они оба пройдут путь перемен и сделают друг друга лучше.

Создатели фильма — Шон Андерс и Джон Моррис, режиссеры и сценаристы комедии «Семьи по-быстрому», а также дилогии «Здравствуй, папа, Новый год!». В картине будет много танцевальных и песенных номеров. Их поставили Бендж Пасек и Джастин Пол, работавшие над «Ла-Ла Лендом» и «Величайшим шоуменом». В остальной каст вошли Октавия Спенсер, Хайди Гарза, Эйми Карреро, Джен Таллок, Сунита Мани, П.Дж. Бирн, Джо Типпетт и Марлоу Барклей.

В ограниченном прокате США «В духе Рождества» окажется 11 ноября, а 18 ноября состоится релиз на стрим-сервисе Apple TV+.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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