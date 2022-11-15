Грета Гервиг может снять два новых фильма по книжному циклу «Хроники Нарнии»

Несколько лет назад потоковый сервис Netflix наметил создание собственной киновселенной по книжному циклу Клайва Льюиса «Хроники Нарнии», а теперь появились новые подробности. Согласно данным западных инсайдеров, Netflix сейчас обсуждает режиссуру сразу двух полнометражных проектов с создательницей «Леди Берд» и «Маленьких женщин» Гретой Гервиг. .

Какие из семи книг писателя лягут в основу предстоящих фильмов, не уточняется, но многие полагают, что стриминг откажется от порядковой нумерации. Летом 2019 года на должность творческого архитектора всей франшизы был назначен Мэттью Олдрич, сценарист мультфильмов Pixar «Тайна Коко» и «Базз Лайтер». Как с этим обстоят дела теперь, пока до конца не ясно.

Ранее Netflix приобрел права у родственников писателя с расчетом на создание не только фильмов, но и сериалов по мотивам богатого фэнтезийного мира Льюиса, поэтому две грядущие картины должны стать отправной точкой. В этой связи к выбору постановщика необходимо подойти особенно серьезно.

Гервиг в данный момент занимается постпродакшном своей сатирической комедии «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Также она недавно внесла значительные правки в сценарий игрового ремейка «Белоснежки», а ее последним на данный момент актерским проектом является киноадаптация культового романа Дона ДеЛилло «Белый шум», которую поставил ее муж Ноа Баумбак.