Николас Кейдж снимется в хоррор-триллере Longlegs

Николас Кейдж продолжает активно сниматься в кино. Согласно сведениям портала Deadline, на этот раз актер договорился о съемках в загадочном хоррор-триллере «Длинноногие» (Longlegs).

Подробности сюжета пока не раскрываются, но будущий фильм позиционируется крайне жуткой историей в духе классических голливудских триллеров с элементами сверхъестественного.

Постановкой ленты по своему оригинальному сценарию займется Оз Перкинс, создатель мрачного фэнтези «Гретель и Гензель» и мистического детектива «Февраль» с Эммой Робертс и Кирнан Шипкой. Производственный процесс курируют один из продюсеров «Джокера» и «13 жизней» Джейсон Клот, а также Дэйв Каплан («Конец, с которого мы начинаем»), Брайан Кэвэна-Джонс («Астрал»), Дэн Каган («Вторая половинка»), Крис Фергюсон («Детские игры») и сам Кейдж. C2 Motion Picture Group полностью финансирует проект. Съемки намечены на 2023 год.

В скором времени Кейдж появится в инди-фильме «Пенсионный план», крупном студийном сатирическом хорроре «Ренфилд», а также в двух вестернах — «Перекресток мясника» и «Старый путь». В более отдаленных перспективах у звезды намечены фильм от студии A24 «Сценарий мечты» и триллеры «Песок времени» и «Тихий час».