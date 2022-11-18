Легендарные актрисы Голливуда отправляются на Супербоул в трейлере комедии «80 для Брэди»

Студия Paramount выпустила трейлер спортивной комедии «80 для Брэди» (80 for Brady). Главные роли в картине исполнили легендарные голливудские актрисы Джейн Фонда («Возвращение домой»), Лили Томлин («Нэшвилл»), Рита Морено («Вестсайдская история») и Салли Филд («Место в сердце»).

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Картина повествует о четырех пожилых подругах, каждая из которых уже разменяла девятый десяток. Вместе они решают отправиться на Супербоул 2017, чтобы вживую увидеть на поле знаменитого квотербека футбольной команды New England Patriots Тома Брэди.

Снял фильм режиссер Кайл Марвин, который ранее работал в качестве продюсера над такими фильмами, как «Кроссы», «Охотник-собиратель» и «Нянька».

В фильме Брэди сыграл самого себя. Он также выступил продюсером через свою компанию 199 Productions. В 2017 году футболист привел свою команду к крупнейшей победе в чемпионате НФЛ и был признан самым ценным игроком турнира. Еще в июле он рассказал в интервью Variety, что специально для съемок этого фильма воссоединился на поле со своими бывшими товарищами, которые вместе с ним участвовали в тех легендарных играх:

«Мы сражались бок о бок во многих битвах, но никогда еще не выходили вместе на съемочную площадку. На короткое время мы будто снова стали командой. Мне очень нравится вовлекать своих друзей в то, чем я занимаюсь сам, это приносит мне огромное удовольствие».

Премьера «80 для Брэди» состоится 3 февраля 2023 года.