Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль в Пусан" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Легендарные актрисы Голливуда отправляются на Супербоул в трейлере комедии «80 для Брэди»

Легендарные актрисы Голливуда отправляются на Супербоул в трейлере комедии «80 для Брэди»

18 ноября 2022 12:43
Легендарные актрисы Голливуда отправляются на Супербоул в трейлере комедии «80 для Брэди»

Специально для фильма на экране воссоединился триумфальный состав футбольной команды New England Patriots.

Студия Paramount выпустила трейлер спортивной комедии «80 для Брэди» (80 for Brady). Главные роли в картине исполнили легендарные голливудские актрисы Джейн Фонда («Возвращение домой»), Лили Томлин («Нэшвилл»), Рита Морено («Вестсайдская история») и Салли Филд («Место в сердце»).

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Картина повествует о четырех пожилых подругах, каждая из которых уже разменяла девятый десяток. Вместе они решают отправиться на Супербоул 2017, чтобы вживую увидеть на поле знаменитого квотербека футбольной команды New England Patriots Тома Брэди.

Снял фильм режиссер Кайл Марвин, который ранее работал в качестве продюсера над такими фильмами, как «Кроссы», «Охотник-собиратель» и «Нянька».

В фильме Брэди сыграл самого себя. Он также выступил продюсером через свою компанию 199 Productions. В 2017 году футболист привел свою команду к крупнейшей победе в чемпионате НФЛ и был признан самым ценным игроком турнира. Еще в июле он рассказал в интервью Variety, что специально для съемок этого фильма воссоединился на поле со своими бывшими товарищами, которые вместе с ним участвовали в тех легендарных играх:

«Мы сражались бок о бок во многих битвах, но никогда еще не выходили вместе на съемочную площадку. На короткое время мы будто снова стали командой. Мне очень нравится вовлекать своих друзей в то, чем я занимаюсь сам, это приносит мне огромное удовольствие».

Премьера «80 для Брэди» состоится 3 февраля 2023 года.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни Читать далее 19 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Читать далее 18 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Related video