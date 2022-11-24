Девушка в синем жаждет мести в новом трейлере мини-сериала «Ковбой из Копенгагена»

Netflix представил новый трейлер мини-сериала Николаса Виндинг Рефна «Ковбой из Копенгагена». Главные роли в шоу исполнили Анжела Бундалович («Дождь»), Ли И Чжан, Златко Бурич («Треугольник печали») и Лола Корфиксен, дочь Рефна.

В центре сюжета — загадочная девушка Миу, посвятившая свою жизнь служению тайной преступной организации. После возвращения в родной Копенгаген она отправляется в сюрреалистическое и мистическое путешествие по городу, чтобы выследить и победить своего заклятого врага Ракель (Корфиксен).

Рефн может быть известен многим зрителям по таким популярным фильмам, как «Драйв» с Райаном Гослингом и «Неоновый демон» с Эль Фаннинг. Его последней на данный момент работой стало шоу «Слишком стар, чтобы умереть» с Майлзом Теллером. За свою карьеру режиссер трижды становился номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» и один раз был удостоен приза Каннского фестиваля как «Лучший режиссер».

Новый сериал станет первым за долгие годы проектом Рефна, снятым в родной для него Дании. После завершения своей трилогии «Дилер» в 2005 году режиссер в основном работал за пределами родины. Судя по трейлеру, «Ковбой из Копенгагена» содержит в себе все главные отличительные черты фирменного стиля Рефна: приглушенное неоновое освещение, электронный саундтрек и литры крови на экране.

Шоу впервые было показано на последнем Венецианском кинофестивале, где Рефн назвал его своей попыткой снять кино о супергероях и «поэтическим нео-нуаром». На Netflix «Ковбой из Копенгагена» станет доступен 5 января.