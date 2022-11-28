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В разработке находится художественный фильм о группе «Иванушки International»

28 ноября 2022 11:36
В разработке находится художественный фильм о группе «Иванушки International»

По жанру это будет роуд-муви.

Про группу «Иванушки International» снимут художественный фильм. Неожиданной новостью в беседе с информационным агентством ТАСС поделился продюсер будущего байопика Дмитрий Пристансков. По словам кинематографиста, съемки ленты о знаменитом отечественном бойз-бенде начнутся летом следующего года и пройдут в Краснодарском крае. Сценарий практически готов. В настоящее время идут различные подготовительные работы. Премьера намечена на новогодние праздники 2023 года.

«Сейчас мы находимся в стадии «сборки» проекта. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — сказал Пристансков.

Предполагается, что по жанру это будет роуд-муви. В центре сюжета окажутся три подруги, которые в молодости были фанатками «Иванушек». Уже будучи взрослыми женщинами, героини решают закрыть гештальты молодости — они отправляются вслед за своими кумирами на гастроли.

Имена творческой команды еще неизвестны. Продюсер группы Игорь Матвиенко выступает в числе главных инициаторов проекта, поэтому в фильме прозвучит много знакомых хитов.

Фото: vk.com
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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