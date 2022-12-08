Тень, 2022

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Постер фильма Тень. Взять Гордея
5.7
Тень. Взять Гордея - Трейлер
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5.7

Тень. Взять Гордея

, 2022
Ten. Vzyat Gordeya
Россия / детектив, триллер / 18+
Шпионский триллер о неуловимом похитителе государственных секретов
Трейлеры
Постер фильма Тень. Взять Гордея
5.7
Тень. Взять Гордея - Трейлер
Тень. Взять Гордея  Трейлер

Факты

О фильме

По словам режиссера фильма Ани Мирохиной, кастинг на этот фильм был самый масштабный в Legio за все годы ее работы в компании. Его начали 1 декабря 2021 года и закончили в двадцатых числах марта 2022-го. 186 актеров прошли пробы не только на главные, но и на второстепенные роли. Группа собралась в начале января, и еще 3,5 месяца ушло на подготовку. 

Основной блок съемок «Тени» состоялся в Москве, но часть сцен сняли летом 2022 года в Стамбуле. Место съемок пришлось изменить — изначально экшен-эпизоды собирались снимать в Европе. 

Сценарий фильма основан на реальных событиях. По словам сценариста Ильи Куликова, импульсом для идеи стала история о том, как шпион передавал данные. Ее Илье поведал товарищ, который служит в контрразвездке. Куликов писал сценарий около полугода.

Перед началом съемочного процесса создатели картины провели немало часов вместе с контрразведчиками, чтобы доподлинно показать на экране нюансы их работы, большая часть из которых скрыта от посторонних глаз. По словам Куликова, разведчики легко делились информацией, но, разумеется, не раскрывали никаких имен и дат, информации, когда и где происходили истории. Поэтому никакой государственной тайны они не раскрывали.

Дольше всего искали актера на роль главного злодея. Когда на пробы пришел Филипп Янковский, пазл сложился.

После анонса фильма многие интернет-пользователи решили, что события ленты развернутся в прошлом. Но Илья Куликов заверил, что никаких скачков во времени не будет, действие происходят в современном мире.

Он - неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей». Он - настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея - главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них - поймать Гордея, пока не поздно, или погибнуть…

В ролях

Олег Гаас
Олег Гаас
Vadim
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
Oksana
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Sergey Evdokimovich
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин
Антон Кукушкин
Антон Кукушкин
Valeriy
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Денис Пьянов
Денис Пьянов
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Iman Baysayeva
Beyza
Martin Cooke
CIA agent
Режиссер Илья Куликов, Аня Мирохина
Сценарист Илья Куликов
Композитор Denis Dubovik
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 октября 2024
Премьера в мире 8 декабря 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия КароПрокат
8 декабря 2022 Испания 16

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 75 000 000 RUR
Сборы в мире $403 122
Производство Legio Felix
Другие названия
Ten. Vzyat Gordeya, Atrapad a Sombra, Atrapeu l'Ombra, Duelo de Espiões, Gölge Ajan: İstanbul'da Ölümcül Hesaplaşma, Shadow, Тень. Взять Гордея, Ten

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 17 голосов
4.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Тень. Взять Гордея - Трейлер
Тень. Взять Гордея Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Тень. Взять Гордея

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы в основном отмечают качественные визуальные эффекты и красивые локации, сильный актёрский состав и напряжённый, интригующий сюжет о задержании опасного шпиона. Сильные стороны — динамика, атмосфера и режиссура; слабые — нехватка экшена и порой слабая проработка сценария. В целом зрители оценивают фильм как заметный в недавнем прокате и рекомендуют поклонникам шпионских историй и зрителям, ищущим увлекательный триллер.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Андрей Лютин 10 декабря 2022, 00:06
Наверное, это один из самых интересных фильмов за последнее время. Зацепил, в первую очередь, своим сюжетом с поимкой опасного международного шпиона… Читать дальше…
gorstrodolphe272 9 декабря 2022, 15:10
Посмотрели в кино новый шпионский триллер «Тень. Взять Гордея» и этот тот фильм, на который точно стоит отыскать свободное время. Меня вообще… Читать дальше…
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Тень. Взять Гордея - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тень. Взять Гордея

Новости о фильме

Российская контрразведка выслеживает неуловимого шпиона в трейлере фильма «Тень. Взять Гордея»
1 ноября 2022 16:43 Российская контрразведка выслеживает неуловимого шпиона в трейлере фильма «Тень. Взять Гордея» Авторами нового шпионского триллера выступили создатели «Полицейского с Рублевки».
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