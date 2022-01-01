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Тень, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Он - неуловимый шпион, который проходит по сводкам, как «Гордей». Он - настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея - главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них - поймать Гордея, пока не поздно, или погибнуть…

Год выпуска 2022
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Илья Куликов
Илья Куликов
В ролях
Олег Гаас
Олег Гаас
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Татьяна Бабенкова
Татьяна Бабенкова
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин
Все актеры и съемочная группа
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