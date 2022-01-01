Тень, 2022

Он - неуловимый шпион, который проходит по сводкам, как «Гордей». Он - настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея - главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них - поймать Гордея, пока не поздно, или погибнуть…