Мировая премьера прошла 30 марта 2022 года. Кассовые сборы за 5 месяцев составили 497 267 долларов.

Центральный персонаж, юный Икар, говорит голосом Игоря ван Десселя, запомнившегося ролями в картине «Играй или умри» и сериале «Враг общества».

Арину озвучила Камилла Коттен, появившаяся в фильмах «Дом Gucci», «Он и она», сериале «Убивая Еву» и других.

Режиссером стал Карло Фогеле, бывший аниматор студии Pixar. Николя Стейл из Iris Productions и Жан-Мишель Рей из Rezo Productions продюсировали ленту.

Сценаристы добавили новые повороты в греческую мифологию. Идея авторов проекта состояла в том, чтобы показать юные годы Икара, о которых не упоминается в известном мифе.