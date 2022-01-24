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Постер мультфильма Икар
7.1
Икар - Дублированный трейлер
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7.1

Икар

, 2022
Icare
Люксембург, Франция, Бельгия / приключения, анимация, семейный / 18+
Красочная экранизация древнегреческого мифа
Трейлеры
Постер мультфильма Икар
7.1
Икар - Дублированный трейлер
Икар  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера прошла 30 марта 2022 года. Кассовые сборы за 5 месяцев составили 497 267 долларов.

Центральный персонаж, юный Икар, говорит голосом Игоря ван Десселя, запомнившегося ролями в картине «Играй или умри» и сериале «Враг общества».

Арину озвучила Камилла Коттен, появившаяся в фильмах «Дом Gucci», «Он и она», сериале «Убивая Еву» и других.

Режиссером стал Карло Фогеле, бывший аниматор студии Pixar. Николя Стейл из Iris Productions и Жан-Мишель Рей из Rezo Productions продюсировали ленту.

Сценаристы добавили новые повороты в греческую мифологию. Идея авторов проекта состояла в том, чтобы показать юные годы Икара, о которых не упоминается в известном мифе.

На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга - таинственного мальчика с головой быка.

В ролях

Камилль Коттен
Камилль Коттен
Ariane
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Thésée
Федор Аткин
Федор Аткин
Dédale
Вульф Ван Каппеллен
Icare enfant
Игорь ван Дессель
Игорь ван Дессель
Icare adolescent
Майя Бэрэн
Pasiphaé
Mark Irons
Minos
Alexis Flamant
Astérion
Isabelle Andrivet
Young Pasiphae
Isaac Rouse
Icarus
Режиссер Карло Вогеле
Сценарист Isabelle Andrivet, Карло Вогеле
Композитор Андре Дзезюк
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Люксембург / Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 января 2022
Дата выхода
18 августа 2022 Россия Парадиз
26 мая 2022 Греция K
11 ноября 2022 Испания
18 августа 2022 Казахстан
18 августа 2022 Кыргызстан
30 марта 2022 Франция
Сборы в мире $604 548
Производство Iris Productions, Rézo Productions, Iris Films
Другие названия
Icare, Ícaro y el minotauro, Icarus and the Minotaur, Icar, Icarus, Ikar, Íkaros a Mínótauros, Ikarosz, Ikarus und der Minotaurus, Ίκαρος και Δαίδαλος, Икар, Ikaros

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 29 августа 2022

Трейлеры мультфильма

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Икар - Дублированный трейлер
Икар Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Экранизация мифа о Минотавре.
Экранизация мифа о Минотавре. Молодой мальчик Икар помогает своему отцу Дедалу и оказывается во дворце царя Миноса. Здесь ему суждено встретить странное существо – полубыка-получеловека, которого зовут Астерий. В будущем этому существу предстоит стать страшным Минотавром и наводить ужас, находясь в заточении запутанного лабиринта. Сейчас же Икар и Астерий становятся лучшими друзьями. Кажется, эта встреча – подарок самих богов Олимпа, но жестокий Минос не готов мириться с существованием подобной твари и заключает…

Отзывы зрителей о мультфильме Икар

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Сильные стороны: красивая рисовка, качественные визуальные эффекты и выразительное музыкальное сопровождение, интересная переработка мифа. Слабые стороны: подача тяжела для обычного зрителя, перегруженность сюжета, наличие эротических мотивов не всем детям по душе. Общая оценка зрителей — смесь: ценители мифов и музыки чаще положительны, другие относятся нейтрально или критично. Подходит взрослым и поклонникам мифов.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о мультфильме

esto-esti 27 августа 2022, 16:19
Сегодня были на сеансе, очень много маленьких детей, они ничего не поняли, им было скучно, несколько человек ушли. Рекомендую только по-настоящему… Читать дальше…
emercom87 27 августа 2022, 14:29
Скучно, хотели уйти, но решили до конца досмотреть, зря не ушли...
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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