Мировая премьера прошла 30 марта 2022 года. Кассовые сборы за 5 месяцев составили 497 267 долларов.
Центральный персонаж, юный Икар, говорит голосом Игоря ван Десселя, запомнившегося ролями в картине «Играй или умри» и сериале «Враг общества».
Арину озвучила Камилла Коттен, появившаяся в фильмах «Дом Gucci», «Он и она», сериале «Убивая Еву» и других.
Режиссером стал Карло Фогеле, бывший аниматор студии Pixar. Николя Стейл из Iris Productions и Жан-Мишель Рей из Rezo Productions продюсировали ленту.
Сценаристы добавили новые повороты в греческую мифологию. Идея авторов проекта состояла в том, чтобы показать юные годы Икара, о которых не упоминается в известном мифе.
На острове Крит во время правления царя Миноса люди поклоняются богам Олимпа, которые внушают страх и трепет. Только глупец посмеет им перечить. Юный Икар в одиночку противостоит царю и Олимпу ради своего лучшего друга - таинственного мальчика с головой быка.
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